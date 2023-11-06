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Створили за кошти міжнародного гранту: в Ірпені з'явилось поле для мініфутболу
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Створили за кошти міжнародного гранту: в Ірпені з'явилось поле для мініфутболу

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В Ірпені відкрили нове поле для мініфутболу
Поле для мініфутболу, Київська область, Ірпінь, 6 листопада 2023 р. Фото: Олександр Маркушин/Telegram

В Ірпені на Київщині відкрили нове поле для занять дітей мініфутболом. Його довго не могли збудувати через війну. Реалізувати спортивний проєкт вдалося завдяки участі громади в міжнародному гранті.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Об'єкт розташований за адресою: вул. Котляревського, 63. Як повідомив міський голова, невеликий стадіон для мешканців ірпінського мікрорайону СМУ запланували створити у 2022 році. Реалізації задуманого завадила повномасштабна війна, проєкт довелося відкласти.

Однак місцеві активістки — депутатка міськради Євгенія Антонюк та голова ОСББ Неля Хруль — вирішили подати заявку на грант від "Міжнародної організації з міграції" (МОМ), щоб збудувати футбольне поле. Проєкт взяв участь у програмі "Сприяння згуртуванню постраждалих громад" від МОМ. На його втілення виділили 831 тис. гривень.

На відкритті поля для мініфутболу юні спортсмени отримали в подарунок спортивну форму і м'ячі

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