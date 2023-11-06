Створили за кошти міжнародного гранту: в Ірпені з'явилось поле для мініфутболу

В Ірпені на Київщині відкрили нове поле для занять дітей мініфутболом. Його довго не могли збудувати через війну. Реалізувати спортивний проєкт вдалося завдяки участі громади в міжнародному гранті.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Об'єкт розташований за адресою: вул. Котляревського, 63. Як повідомив міський голова, невеликий стадіон для мешканців ірпінського мікрорайону СМУ запланували створити у 2022 році. Реалізації задуманого завадила повномасштабна війна, проєкт довелося відкласти.

Однак місцеві активістки — депутатка міськради Євгенія Антонюк та голова ОСББ Неля Хруль — вирішили подати заявку на грант від "Міжнародної організації з міграції" (МОМ), щоб збудувати футбольне поле. Проєкт взяв участь у програмі "Сприяння згуртуванню постраждалих громад" від МОМ. На його втілення виділили 831 тис. гривень.

На відкритті поля для мініфутболу юні спортсмени отримали в подарунок спортивну форму і м'ячі