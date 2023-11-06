На 15 років засудили викладача одного з миколаївських вишів та ексдепутата Миколаївської міської ради Сергія Шубіна. За даними СБУ, чоловік хотів створити "Миколаївську народну республіку".

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України.

У пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури кореспондентам Суспільного підтвердили, що засуджений — Сергій Шубін, викладач місцевого вишу, якого раніше звинувачували у пропагуванні проросійських поглядів під час занять в університеті.

У Службі безпеки зазначили, що ексдепутата Миколаївської міської ради на початку повномасштабного вторгнення Росії завербувало Головне управління Генштабу РФ. Чоловік збирав розвіддані про місця базування на Миколаївщині підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції. Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області

"За задумом ворога, загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до Путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу РФ. У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації", — йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ під час затримання ексдепутата, червень 2022 року. Фото: Служба безпеки України

Для виконання завдання росіян чоловік підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував відправити на "погодження" до Москви. Фахівці Служби безпеки України у червні 2022 року затримали ексдепутата.

У слідстві встановили, що після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, чоловік очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

"Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захопленнями регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової "МНР", — повідомили у Службі безпеки України.

Документи та техніка, вилучені у чоловіка. Фото: Служба безпеки України

Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми.

Що відомо про засудженого Сергія Шубіна

Сергій Шубін – доктор наук з державного управління, кандидат політичних наук та завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія".

Сторінка Шубіна у Facebook у липні 2021 року була заповнена посиланнями на російські пабліки та спільноти. На світлинах заборонена в Україні символіка – георгіївська стрічка, червона зірка, серп та молот. На головній фотографії напис: "Мой родной язык русский".

Восени 2021 року викладач Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Шубін отримав догану через поширення проросійських поглядів на заняттях зі студентами.

У липні 2021 року кореспондентам Суспільного у Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія" розповіли, що нове службове розслідування розпочали 05.07.2021.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в коментарі кореспондентам Суспільного сказав, якщо до його офісу надійде звернення від студентів або колег професора Шубіна, то за з’ясуванням звертатимуться до навчального закладу та до Міносвіти.

Юрист Юрій Барк розповів, що своїми висловлюваннями в аудиторіях та на власній сторінці в соцмережах професор Сергій Шубін порушує кілька законів. Зокрема, "Закон про забезпечення функціонування української мови, як державної", а також "Закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Викладач Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Шубін 2 вересня 2021 року отримав догану через поширення проросійських поглядів на заняттях зі студентами. У 2021 році вирішувалося питання щодо доцільності його подальшого перебування в університеті.

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