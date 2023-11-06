İşğalciler Qarasuvbazar ve Tayğan yapma göllerinden suv tökmege toqtattılar

İşğal etilgen Qırımda suv krizi başlandı. Qarasuvbazar ve Tayğan yapma göllerinde suv seviyesi tüşkeni sebebinden işğal akimiyeti, Büyük Qarasuv özenine suvnı tökmege toqtamağa mecbur etti. O da Şimaliy Qırım kanalını suvnen temin ete.

"Qırım.Aqiqat" bu aqqında haber berdi.

Boş ay başlamadan evel yapma göllerinden pek az suv töküldi, şimdi ise suv bentlerinden suv bergen kanallar deyerli qurudır. Bu vaziyet, Qırımdaki suv kriziniñ başlanğıcını kösterir.

Aynı zamanda şu anda Qarasuvbazar yapma gölünde az faydalı suv midarı bar, amma Tayğan yapma gölü qurumaq telükesi astındadır.

Tayğan yapma gölüniñ suv bentinden Büyük Qarasuv özenine kanal. Фото: Крим.Реалії

UPD: Ekolog Yevhen Hlobıstob Suspilnege tesfir etkende añlattı ki, eger kelecek sene Qırımda yağmurlı olmasa, yarımadada eali içün içilir suv qıtlığı olur.

"Yapma göllerinde suv seviyesiniñ tüşünmesi, eali içün suv qıtlığınıñ sebebi ola bilir", — dep mütehassıs ayttı.

Onıñ fikrince, suv seviyesi degil, Qırımda suv üleştirmesinde arbiy maqsatlar prioriteti de esas meseledir. Rus askerleri ve quevtçileri, muntazam ve sıñırsız şekilde suv alırlar.

"Amma mında bunı qayd etmege isteyim: bu, Aqyardan ğayrı Qırımnıñ er bir serine bağlıdır. Aqyarda, arbiy ve quvet şeeri olaraq, suv teminatınen mesele yoq", — dep ekolog qayd etti.

Hlobıstov tafsilâtlıca añlattı ki, işğal devrinden evel bu tür mesele yoq edi, çünki kritik vaziyetlerde Şimaliy Qırım kanalı suv temin ete edi.

"Elbette, Kahovka hidroelektrik stantsiyasınıñ suv benti viran etilgen soñ Şimaliy Qırım kanalı işlemege toqtadı. Ve Şimaliy Qırım kanalı tek sanayı ve köy hocalığı maqsatlarınen qurulğanına baqmadan bu suv, Qırım yapma göllerinde suv seviyesini qısmen arttırmaq içün de qullanıla bilir edi. Bugün bu menba yoq, Şimaliy Qırım kanalı yoq", — dep añlattı o.

Qırımdaki yapma gölleriniñ vaziyeti aqqında ne bilemiz

İşğalciler Kahovka GESnıñ bentini patlatqan dört ay soñ Qırım yarımadası, suv buhranı telükesi astına tüşti. Qarasuvbazar suv anbarı ve Tayğan yapma gölü, leyha miqdarınıñ tek 32%-ine ve 16%-ine toludır.

Bundan ğayrı GES patlağan soñ Qırım işğal akimiyeti, yarımadada suv teminatınen bağlı ciddiy meselelerni gizlemege başladı. Yerli sakinlerni içilir suvnen teminat aqqında laf etemiz.

Ekim ayınıñ başında Qırım suv anbarları, tabiat suvlarından 62%ge tolu. Yarımadadaki quru ava vaziyetni zorlaştırır, suv anbarlarını doldurmaq içün yağmur pek az.

Arman ayında Qırımnıñ işğal başı Serhiy Aksönov bildirdi ki, Şimaliy Qırım kanalında suv seviyesi yavaş-yavaş tüşe, anda suv yedegi tek üç ayğa yeterli olur.

Şimaliy Qırım kanalı vastasınen Qırım içilir suvnen temin etilir. Bent patlağanı sebebinden kanal saylaşa bilir, çünki suv aşağığa aqımğa aqıp çıqa.

Keçenlerde Şimaliy Qırım kanalı, Özü özenindeki Kahovka suv anbarından suv ala edi. Şu anda yoldaş fotoresimlerine köre, kanalğa suv bergen Özü özeniniñ yerlerinde suv quruy.

MTMŞnıñ kâtibi Oleksaiy Danilov tüşüne ki, Kahovka GES patlağanı sebebinden yaqın üç-dört senege Qırım suvsız qalır, çünki yarımadağa suv teminatı tamamınen imkânsız olur.

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