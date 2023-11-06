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В ірпінських школах досліджують поширеність булінгу серед підлітків
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В ірпінських школах досліджують поширеність булінгу серед підлітків

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На Київщині в ірпінських школах проводять опитування, щоб з'ясувати найпоширеніші форми булінгу серед підлітків.

Про це повідомили в ГО "Молодіжний парламент Ірпеня".

Шкільний булінг може складатися із публічних принижень, образ, висміювань, зокрема, в соцмережах.

Однією з найпоширеніших причин булінгу є бажання самоствердитися або отримати задоволення від приниження інших, зазначають в громадській організації.

"Спостережливість здатна врятувати не тільки від тілесних чи моральних травм, а й життя учнів в цілому. Цькування негативно впливає на фізичний та психоемоційний стан школярів", — йдеться в повідомленні.

В анкеті можна анонімно розповісти про випадки булінгу в школі, його причини та реакцію вчителів.

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