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Поховання XVIII-XIX століття поростають бур’яном: на Вінниччині привели до ладу занедбаний козацький цвинтар
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Поховання XVIII-XIX століття поростають бур’яном: на Вінниччині привели до ладу занедбаний козацький цвинтар

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Поховання XVIII-XIX століття поростають бур’яном: на Вінниччині привели до ладу занедбаний козацький цвинтар
Розчищення козацького кладовища в селі Стіна Томашпільської територіальної громади. Фото: Суспільне Вінниця

Козацьке старовинне кладовище в селі Стіна Томашпільської територіальної громади стало четвертим в Україні, яке розчистили від чагарників. Роблять це аби створити єдиний реєстр таких цвинтарів. Про це Суспільному розповів голова ГО "Україна Інкогніта" Роман Маленков. На цвинтарі в селі Стіна є могили датовані 17 століттям та камʼяні хрести 19 століття.

На толоку прийшли понад півсотні людей, каже староста села Іван Заяць. Доєдналися не лише місцеві, а й із сусідніх сіл. Трактори та щепорізи надали місцеві фермери.

"Ми зібрали людей, всі зійшлися. У нас багато служить хлопців, прийшли ті, хто не зайняті. Наші козаки тут поховані", — розповів староста села Стіна Іван Заяць.

"Не наше село і не робочий день, але ми приїхали попрацювати. Ми в тилу маємо працювати, памʼятки історії треба показати, що вони є. Тут дуже гарне місце, гарні люди живуть, тому приїхали допомогти", — розповіла мешканка села Калинка Лідія Загірняк.

Розчищення козацького кладовища
Фото: Суспільне Вінниця

До розчищення кладовища від чагарників долучився мешканець Томашполя Олександр Боднар. Чоловік обрізав електропилкою дерева.

"Захотів приїхати, я любитель порізати пилкою дерево. Я вважаю, що це збереження спадщини", — розповів Олександр Боднар.

"Це памʼятка історична для села. Це важливо…", — зазначила місцева мешканка Оксана Депутат.

Розчищення козацького кладовища
Фото: Суспільне Вінниця

Одним з ініціаторів толоки став представник екоцентру "Стіна" Ярослав Геращенко. Каже, розташоване кладовище біля церкви на Замковому пагорбі. Тож, у перспективі тут можна буде розробити цікавий туристичний маршрут.

"Ми зараз намагаємося відірватися від радянського минулого, а це величезний шрам. Українська спадщина свідомо знищувалася. Звідси забирали хрести на будматеріали. Це відрив від радянського минулого, яке нас покалічило", — розповів представник екоцентру Стіна" Ярослав Геращенко.

Розчищення козацького кладовища
Фото: Суспільне Вінниця

Очільник громадської організації "Україна Інкогніта" Роман Маленков зазначив, вони ведуть облік старовинних українських кладовищ з камʼяними хрестами. Наразі таких знайшли понад 700.

Загалом, таких цвинтарів в Україні близько трьох тисяч. У селі Стіна — четвертий, який розчищають від чагарників. Тут є могили датовані 17 століттям та камʼяні хрести 19 століття. Після розчищення організація створить пакет документів на цей цвинтар.

"Це буде облікова історична карта та ортофотоплан. Будемо знати точні розміри, кількість хрестів. Це робота для майбутнього розвитку села Стіна, щоб перетворити шматок Поділля на культурно-туристичний кластер", — розповів Роман Маленков.

Розчищення кладовища
Фото: Суспільне Вінниця

Цвинтар у селі Стіна площею 15 соток. Розчищали його ввесь день. Після внесення кладовища до єдиного реєстру, інформацію про нього можна знайти на сайті "Старовинні цвинтарі України".

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