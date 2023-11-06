НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Рух" проти "Оболоні". Матч у Львові завершився нічиєю
РухОболоньУПЛФУТБОЛРегіони

"Рух" проти "Оболоні". Матч у Львові завершився нічиєю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Рух&quot; проти &quot;Оболоні&quot;. Матч у Львові завершився нічиєю
Фото пресслужби ФК "Рух"

У 13-му турі Української Прем’єр-ліги львівський "Рух" приймав київську "Оболонь". Зустрічалися команди на стадіоні "Арена Львів". Матч завершився із рахунком 2:2.

На третій хвилині гри "Рух" відкрив рахунок. Ілля Квасниця забив гол у ворота "Оболоні" після передачі від Віталія Романа. До 25-ї хвилини гри у львів’ян було ще кілька моментів, які їм не вдалося реалізувати. На 25-й хвилині гри гравці "Оболоні" змогли переправити м’яч у сітку воріт Ледвія, проте це сталося після свистка арбітра через гру рукою Ігоря Краснопіра. Відтак гол не зараховано. Ще один момент Краснопір мав на 30-й хвилині, проте не зміг переправити м’яч у ворота "Руху".

На 32-й хвилині Богдан Слюбик намагався зупинити гравця "Оболоні" Краснопіра. За порушення правил арбітр показав Слюбику жовту картку та призначив штрафний у ворота "рухівців".

На 37-й хвилині кияни зрівняли рахунок. Сергій Суханов точно пробив у ближній кут воріт Дмитра Ледвія. Перший тайм завершився гольовою нічиєю 1:1.

На 47-й хвилині гри "Оболонь" здобула перевагу у грі. Краснопір вийшов віч-на-віч із Дмитром Ледвієм та зумів забити. Відтак на табло 1:2.

На 59-й хвилині "Оболонь" провела першу заміну. На поле вийшов Віталій Груша замість Олега Слободяна. А на 62-й у скалді "Руху" відбулася подвійна заміна на поле вийшли Плюман та Соломон замість Едсона та Теслюка.

На 82-й хвилині "Рух" зрівнює рахунок. Ілля Карабан забиває гол у результаті контратаки, яку розпочав Ілля Квасниця ще на своїй половині поля. У підсумку гри нічия 2:2.

У наступному турі УПЛ "Рух" гратиме на виїзді з одеським "Чорноморцем", а "Оболонь" прийматиме вдома полтавську "Ворсклу".

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
ФК &quot;Рух&quot; Львів та &quot;Олександрія&quot; зіграли внічию у 12 турі УПЛ
ФК "Рух" Львів та "Олександрія" зіграли внічию у 12 турі УПЛ
Кубок України з футболу: &quot;Рух&quot; програв &quot;Олександрії&quot; в 1/8 фіналу
Кубок України з футболу: "Рух" програв "Олександрії" в 1/8 фіналу
У восьмому турі УПЛ &quot;Рух&quot; та &quot;Шахтар&quot; зіграли внічию
У восьмому турі УПЛ "Рух" та "Шахтар" зіграли внічию
У Миколаєві трамвай №1 курсуватиме до кінцевої зупинки
У Миколаєві трамвай №1 курсуватиме до кінцевої зупинки
На початок