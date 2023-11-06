"Рух" проти "Оболоні". Матч у Львові завершився нічиєю

У 13-му турі Української Прем’єр-ліги львівський "Рух" приймав київську "Оболонь". Зустрічалися команди на стадіоні "Арена Львів". Матч завершився із рахунком 2:2.

На третій хвилині гри "Рух" відкрив рахунок. Ілля Квасниця забив гол у ворота "Оболоні" після передачі від Віталія Романа. До 25-ї хвилини гри у львів’ян було ще кілька моментів, які їм не вдалося реалізувати. На 25-й хвилині гри гравці "Оболоні" змогли переправити м’яч у сітку воріт Ледвія, проте це сталося після свистка арбітра через гру рукою Ігоря Краснопіра. Відтак гол не зараховано. Ще один момент Краснопір мав на 30-й хвилині, проте не зміг переправити м’яч у ворота "Руху".

На 32-й хвилині Богдан Слюбик намагався зупинити гравця "Оболоні" Краснопіра. За порушення правил арбітр показав Слюбику жовту картку та призначив штрафний у ворота "рухівців".

На 37-й хвилині кияни зрівняли рахунок. Сергій Суханов точно пробив у ближній кут воріт Дмитра Ледвія. Перший тайм завершився гольовою нічиєю 1:1.

На 47-й хвилині гри "Оболонь" здобула перевагу у грі. Краснопір вийшов віч-на-віч із Дмитром Ледвієм та зумів забити. Відтак на табло 1:2.

На 59-й хвилині "Оболонь" провела першу заміну. На поле вийшов Віталій Груша замість Олега Слободяна. А на 62-й у скалді "Руху" відбулася подвійна заміна на поле вийшли Плюман та Соломон замість Едсона та Теслюка.

На 82-й хвилині "Рух" зрівнює рахунок. Ілля Карабан забиває гол у результаті контратаки, яку розпочав Ілля Квасниця ще на своїй половині поля. У підсумку гри нічия 2:2.

У наступному турі УПЛ "Рух" гратиме на виїзді з одеським "Чорноморцем", а "Оболонь" прийматиме вдома полтавську "Ворсклу".