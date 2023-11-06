Від трьох до восьми років позбавлення волі загрожує 17-річному хлопцю, який 5 листопада у Шполі на авто збив двох дітей, які їхали на велосипедах. Унаслідок ДТП дев'ятирічний хлопчик загинув на місці, 11 річна дівчинка в лікарні.
Водій та пасажир авто не травмувались, розповіла речниця головного управління нацполіції в області Зоя Вовк.
На Максимовій парті 6 листопада лежать квіти. Різнобарвні хризантеми й біля його портрета в фоє школи. Таким же яскравим, а ще ввічливим та доброзичливим був сам хлопчик, розповіла його класна керівниця Юлія Стеценко:
"Добрий, скромний, сором’язливий хлопчик, любив свою сім’ю. Це сум, біль. Мені трішки важко говорити про це зараз".
Про втрату однокласника його друзям поки не повідомляли. Втім, багато хто про трагедію вже знає, пояснила вчителька. На її столі лежать зошити з творами хлопця.
"Він запропонував написати твір про пса Патрона. Дуже вболівав за те, що б в нашій країні настав мир", — додала вчителька.
Там, де загинув хлопчик, нині лежать квіти. Разом зі старшою сестричкою вони їхали на велосипедах, розповіла місцева жителька пані Людмила. Додала: на цій ділянці дороги аварії вже ставалися:
"Я була в кухні, готовила обід. І раптом воно як гагахне щось – прямо літня кухня задрижала. Вибігаю — двоє дітей лежить серед дороги. Хлопчик весь в крові. Ми тоді підбігли до дівчинки, то вона лежала набік, ручку підняла і втратила свідомість".
Хлопчика врятувати не вдалося, додала пані Людмила:
"Підійшла ця медсестричка і помахала головою. Ми вже і так бачили, що його немає".
Додала: водій з місця ДТП не тікав:
"Він не втік, він дзвонив у швидку".
Дівчинка нині перебуває в лікарні, розповіла її бабуся, яка, як і мама дітей, на камеру говорити відмовилася. За кермом автомобіля був сімнадцятирічний хлопець, пояснила речниця головного управління нацполіції в області Зоя Вовк. Його затримали на місці:
"На місці події даного водія затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, суд обиратиме йому запобіжний захід. Водій залишався на місці, він нікуди не втікав разом з ним був неповнолітній пасажир 16 річний хлопець. Кермувальника транспортного засобу освідували, він був тверезий".
Поспілкуватися з батьками юнака вдома не вдалося. Його мама телефоном пояснила:
"Для нас це дуже велике горе, нам з цим жити. В мене дитині 17 років, а там у сімʼї дитини тепер немає".
Нині триває досудове розслідування, яке встановить всі обставини аварії, пояснила речниця поліції:
"Дії цієї особи кваліфіковані за частиною другою 286 Кримінального кодексу України. Що є тяжким злочином, тобто дана особа несе повну кримінальну відповідальність. Проводиться робота із батьками, однієї з однієї сторони та іншої по даній ДТП".
Як і кермувальник авто, так і братик із сестричкою навчалися у Шполянському ліцеї №1. Сімнадцятирічний хлопець закінчив школу цьогоріч у червні, його класний керівник Вадим Кісіль пригадав: у школі він був дружнім та старанним:
"Він веселий, усміхнений комунікабельний. У нього було багато друзів, він з ними комунікував, товаришував, був не замкнений навчався нормально. Я навіть подумати не міг, що таке могло б статись".
Батьки братика та сестри, каже директорка ліцею Валентина Осадча, дуже позитивні:
"Дуже хороша родина і велику увагу приділяли вихованню дітей. Зараз приходять старшокласники і зі співчуттям ставляться до сім'ї".
Як розповіла пані Валентина, від сьогодні у ліцеї дітям молодше чотирнадцяти років заборонили приїздити до школи на велосипедах, а також провели позаплановий інструктаж з правил дорожнього руху, аби такі трагедії не повторювалися.
Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України