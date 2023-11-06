Від трьох до восьми років позбавлення волі загрожує 17-річному хлопцю, який 5 листопада у Шполі на авто збив двох дітей, які їхали на велосипедах. Унаслідок ДТП дев'ятирічний хлопчик загинув на місці, 11 річна дівчинка в лікарні.

Водій та пасажир авто не травмувались, розповіла речниця головного управління нацполіції в області Зоя Вовк.

На Максимовій парті 6 листопада лежать квіти. Різнобарвні хризантеми й біля його портрета в фоє школи. Таким же яскравим, а ще ввічливим та доброзичливим був сам хлопчик, розповіла його класна керівниця Юлія Стеценко:

"Добрий, скромний, сором’язливий хлопчик, любив свою сім’ю. Це сум, біль. Мені трішки важко говорити про це зараз".

Суспільне Черкаси / Тетяна Рева, 6 листопада 2023 рік

Про втрату однокласника його друзям поки не повідомляли. Втім, багато хто про трагедію вже знає, пояснила вчителька. На її столі лежать зошити з творами хлопця.

"Він запропонував написати твір про пса Патрона. Дуже вболівав за те, що б в нашій країні настав мир", — додала вчителька.

Суспільне Черкаси / Тетяна Рева, місце в Шполі, де збили 9-річного хлопчика,6 листопада 2023 рік

Там, де загинув хлопчик, нині лежать квіти. Разом зі старшою сестричкою вони їхали на велосипедах, розповіла місцева жителька пані Людмила. Додала: на цій ділянці дороги аварії вже ставалися:

"Я була в кухні, готовила обід. І раптом воно як гагахне щось – прямо літня кухня задрижала. Вибігаю — двоє дітей лежить серед дороги. Хлопчик весь в крові. Ми тоді підбігли до дівчинки, то вона лежала набік, ручку підняла і втратила свідомість".

Хлопчика врятувати не вдалося, додала пані Людмила:

"Підійшла ця медсестричка і помахала головою. Ми вже і так бачили, що його немає".

Додала: водій з місця ДТП не тікав:

"Він не втік, він дзвонив у швидку".

Дівчинка нині перебуває в лікарні, розповіла її бабуся, яка, як і мама дітей, на камеру говорити відмовилася. За кермом автомобіля був сімнадцятирічний хлопець, пояснила речниця головного управління нацполіції в області Зоя Вовк. Його затримали на місці:

"На місці події даного водія затримали у процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, суд обиратиме йому запобіжний захід. Водій залишався на місці, він нікуди не втікав разом з ним був неповнолітній пасажир 16 річний хлопець. Кермувальника транспортного засобу освідували, він був тверезий".

Поспілкуватися з батьками юнака вдома не вдалося. Його мама телефоном пояснила:

"Для нас це дуже велике горе, нам з цим жити. В мене дитині 17 років, а там у сімʼї дитини тепер немає".

Нині триває досудове розслідування, яке встановить всі обставини аварії, пояснила речниця поліції:

"Дії цієї особи кваліфіковані за частиною другою 286 Кримінального кодексу України. Що є тяжким злочином, тобто дана особа несе повну кримінальну відповідальність. Проводиться робота із батьками, однієї з однієї сторони та іншої по даній ДТП".

Суспільне Черкаси / Тетяна Рева, 6 листопада 2023 рік

Як і кермувальник авто, так і братик із сестричкою навчалися у Шполянському ліцеї №1. Сімнадцятирічний хлопець закінчив школу цьогоріч у червні, його класний керівник Вадим Кісіль пригадав: у школі він був дружнім та старанним:

"Він веселий, усміхнений комунікабельний. У нього було багато друзів, він з ними комунікував, товаришував, був не замкнений навчався нормально. Я навіть подумати не міг, що таке могло б статись".

Батьки братика та сестри, каже директорка ліцею Валентина Осадча, дуже позитивні:

"Дуже хороша родина і велику увагу приділяли вихованню дітей. Зараз приходять старшокласники і зі співчуттям ставляться до сім'ї".

Як розповіла пані Валентина, від сьогодні у ліцеї дітям молодше чотирнадцяти років заборонили приїздити до школи на велосипедах, а також провели позаплановий інструктаж з правил дорожнього руху, аби такі трагедії не повторювалися.

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