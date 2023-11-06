На війні поліг військовослужбовець з Івано-Франківщини Володимир Шаварський.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради.

Боєць Володимир Шаварський народився 6 лютого 1984 року у місті Тисмениця. Навчався у місцевій школі. Згодом працював у газовій службі.

У червні 2022 року чоловік мобілізувався до війська. Воїн служив старшим солдатом, старшим оператором 2 відділення протитанкового взводу однієї з військових частин України.

"Тисменицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, який віддав життя за Україну. Нехай Всевишній допоможе пережити біль гіркої втрати. Вічна пам'ять, шана і слава герою!", — йдеться у дописі.

Володимир Шаварський загинув 6 листопада 2023 року поблизу села Новокалинове Покровського району Донецької області.

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