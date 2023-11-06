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В Одесі на вулиці Канатній повернуть односторонній рух транспорту
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В Одесі на вулиці Канатній повернуть односторонній рух транспорту

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В Одесі на вулиці Канатній повернуть односторонній рух транспорту
Нові знаки на вулиці Канатній. Фото: Одеська міська рада

В Одесі на частині вулиці Канатної (від вул. Семінарської до вул. Пироговської) повернуть односторонній рух транспорту.

Про це 6 листопада повідомили в Одеській міській раді.

У міськраді додали, що впровадять нову схему організації дорожнього руху. А саме — односторонній рух по двох смугах та відокремлену двосторонню велосмугу з лівого боку руху транспорту по вул. Канатній (від вул. Пироговської до проспекту Гагаріна).

З 20 січня 2023 року у зв’язку з обмеженням руху там було введено двосторонній рух. Транспорт, що рухався з проспекту Шевченка через вул. Семінарську в центр міста, міг проїхати по вул. Канатній до вул. Пироговської (дозволено лише лівий поворот) та виїхати на вул. Середньофонтанську у бік центра міста.

В Одесі на вулиці Канатній повернуть односторонній рух транспорту
Схема двостороннього руху по вулиці Канатній. Фото: Одеська міська рада

Наразі це обмеження зняли. На вулиці тривають роботи з встановлення відповідних знаків дорожнього руху та нанесення дорожньої розмітки.

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