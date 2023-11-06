На Закарпатті у пункті пропуску "Дякове", що на кордоні з Румунією, прикордонники затримали 27-річного жителя Черкащини, який намагався перетнути кордон за підробленими документами.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

За інформацією відомства, під час оформлення автобуса прикордонний наряд виявив у одного із чоловіків повністю сфальшоване посвідчення водія.

"З’ясувалося, що у 27-річного жителя Черкащини відкриті лише водійські категорії "В" та "В1". Чоловік зізнався, що за підроблений документ заплатив 500 доларів", — пишуть в ДПСУ.

У діях чоловіка правоохоронці вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до двох років.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads