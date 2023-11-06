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На Тернопільщині правоохоронці вилучили товару на півтора мільйона гривень
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На Тернопільщині правоохоронці вилучили товару на півтора мільйона гривень

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На Тернопільщині правоохоронці вилучили товару на півтора мільйона гривень
Затримання. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

На Тернопільщині правоохоронці під час обшуків вилучили три тонни висушеного та подрібненого тютюну, обладнання для його сушки, станки для виготовлення цигарок, 95 000 цигаркових гільз та 5 000 готових сигарет.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад півтора мільйона гривень.

Продукція
Тютюн. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

Двоє братів — уродженців Коломийського району організували незаконний бізнес. Допомагали їм п'ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької областей.

Затримання правоохоронцями
Затримання. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

Один з братів керував підлеглими та грошовими надходженнями. Інший — займався питаннями зберігання, фасування готової продукції, доставлянням її до замовників та продажем підакцизних товарів. Реалізовували незаконну продукцію на території всієї України, а замовлення приймали через соціальні мережі. Правоохоронці провели одночасно 21 обшук на території чотирьох областей.

Пачка цигарок
Цигарки. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

Поліцейські вирішують питання про оголошення підозри усім учасникам групи відповідно до статті 204та 199 ККУ — незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, а також виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку.

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