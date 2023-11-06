На Тернопільщині правоохоронці вилучили товару на півтора мільйона гривень

На Тернопільщині правоохоронці під час обшуків вилучили три тонни висушеного та подрібненого тютюну, обладнання для його сушки, станки для виготовлення цигарок, 95 000 цигаркових гільз та 5 000 готових сигарет.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад півтора мільйона гривень.

Тютюн. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

Двоє братів — уродженців Коломийського району організували незаконний бізнес. Допомагали їм п'ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької областей.

Затримання. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

Один з братів керував підлеглими та грошовими надходженнями. Інший — займався питаннями зберігання, фасування готової продукції, доставлянням її до замовників та продажем підакцизних товарів. Реалізовували незаконну продукцію на території всієї України, а замовлення приймали через соціальні мережі. Правоохоронці провели одночасно 21 обшук на території чотирьох областей.

Цигарки. Фото: Управління Нацполіції в Тернопільській області

Поліцейські вирішують питання про оголошення підозри усім учасникам групи відповідно до статті 204та 199 ККУ — незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, а також виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку.