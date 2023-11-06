Окупанти припинили скидання води з Білогірського та Тайганського водосховища

В окупованому Криму почалася водна криза. Через значне обміління Білогірського та Тайганського водосховища окупаційна влада повністю припинила скидання води з них у річку Біюк-Карасу, яка живить Північнокримський канал.

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Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Окупанти здійснювали мінімальне скидання води з кримських водосховищ до початку листопада. Наразі канали, які подають воду з гребель, практично сухі.

Крім того, за даними видання, Білогірське водосховище ще зберігає незначний корисний запас води, тоді як Тайганське — під загрозою висихання.

Канал від греблі Білогірського водосховища в річку Біюк-Карасу в Криму. Фото: Крим.Реалії

UPD: Еколог Євген Хлобистов у коментарі Суспільному розповів, якщо наступний рік не буде у Криму дощовим, то на півострові можливий дефіцит води для цивільного населення.

"Будь-яке зменшення водності водосховищ може з часом призвести до певного дефіциту води, але саме для цивільного населення", — сказав експерт.

На його думку, головна проблема не зниження водності, а пріоритет мілітарних цілей у розподілі води у Криму. Російські військові та силовики отримують воду регулярно та без жодних обмежень.

"Але тут я хочу зазначити: це стосується всіх міст Криму, окрім Севастополя. Севастополь, як місто, в якому сконцентровані всі військові, всі силовики, ніколи не мали проблем з водозабезпеченням", — зауважив еколог.

Хлобистов уточнив, що до окупації таких проблем не було, адже критичні ситуації закривав Північнокримський канал.

"Звісно, після того, як була зруйнована гребля Каховської гідростанції — припинив існувати Північнокримський канал. І хоча Північнокримський будувався виключно для цілей промисловості й сільського господарства, але, в принципі, цю воду можна було використовувати частково і для регулювання нестачі й балансування водності Кримських водосховищ. Сьогодні цього джерела немає, Північнокримського каналу не існує", — розповів він.

Що відомо про обміління водосховищ у Криму

Через посуху в окупованому Криму фіксується масове обміління річок, які живлять наливні водосховища півострова. "Глава" окупаційного кримського парламенту заявив, що запасів води для потреб кримчан має вистачити на рік.

Станом на 25 жовтня, ситуація з наповнюваністю Білогірського водосховища, яке почало міліти у серпні, вже була критична. Окупанти змушені були звести до мінімуму спуск води з водосховища у русло річки Біюк-Карасу, але рівень води у ньому продовжував падати.

Через чотири місяці після підриву греблі Каховськоїй ГЕС окупантами, Кримський півострів опинився на порозі водної кризи. Білогірське та Тайганське водосховища заповнені на 32% і 16% від проектного обсягу.

Також після підриву ГЕС окупаційна влада Криму почала замовчувати серйозні проблеми з водопостачанням на півострові, а саме зі забезпеченням мешканців прісною водою.

На початок жовтня водосховища природного стоку в Криму наповнені на 62%. Ситуацію погіршує посушлива осінь на півострові, опадів дуже мало для наповнення водосховищ.

У серпні окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рівень води у Північнокримському каналі поступово знижується, запасів у ньому вистачить ще до трьох місяців.

Через Північнокримський канал території Крим забезпечуються прісною водою. Через підрив греблі є ризик обміління каналу, адже здійснюється неконтрольований викид води вниз за течією.

Північнокримський канал раніше поповнювався водою з Каховського водосховища на Дніпрі. Наразі супутникові знімки показують, що на ділянках Дніпра, що живлять водою канал, з'явилися сліди обміління.

Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що через підрив Каховської ГЕС, Крим залишиться без води на найближчі три-десять років, адже постачання води до півострова стане фізично неможливим.

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