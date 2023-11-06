Окупанти припинили скидання води з Білогірського та Тайганського водосховища

В окупованому Криму почалася водна криза. Через значне обміління Білогірського та Тайганського водосховища окупаційна влада повністю припинила скидання води з них у річку Біюк-Карасу, яка живить Північнокримський канал.
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Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Окупанти здійснювали мінімальне скидання води з кримських водосховищ до початку листопада. Наразі канали, які подають воду з гребель, практично сухі.
Крім того, за даними видання, Білогірське водосховище ще зберігає незначний корисний запас води, тоді як Тайганське — під загрозою висихання.
UPD: Еколог Євген Хлобистов у коментарі Суспільному розповів, якщо наступний рік не буде у Криму дощовим, то на півострові можливий дефіцит води для цивільного населення.
"Будь-яке зменшення водності водосховищ може з часом призвести до певного дефіциту води, але саме для цивільного населення", — сказав експерт.
На його думку, головна проблема не зниження водності, а пріоритет мілітарних цілей у розподілі води у Криму. Російські військові та силовики отримують воду регулярно та без жодних обмежень.
"Але тут я хочу зазначити: це стосується всіх міст Криму, окрім Севастополя. Севастополь, як місто, в якому сконцентровані всі військові, всі силовики, ніколи не мали проблем з водозабезпеченням", — зауважив еколог.
Хлобистов уточнив, що до окупації таких проблем не було, адже критичні ситуації закривав Північнокримський канал.
"Звісно, після того, як була зруйнована гребля Каховської гідростанції — припинив існувати Північнокримський канал. І хоча Північнокримський будувався виключно для цілей промисловості й сільського господарства, але, в принципі, цю воду можна було використовувати частково і для регулювання нестачі й балансування водності Кримських водосховищ. Сьогодні цього джерела немає, Північнокримського каналу не існує", — розповів він.
Що відомо про обміління водосховищ у Криму
- Через посуху в окупованому Криму фіксується масове обміління річок, які живлять наливні водосховища півострова. "Глава" окупаційного кримського парламенту заявив, що запасів води для потреб кримчан має вистачити на рік.
- Станом на 25 жовтня, ситуація з наповнюваністю Білогірського водосховища, яке почало міліти у серпні, вже була критична. Окупанти змушені були звести до мінімуму спуск води з водосховища у русло річки Біюк-Карасу, але рівень води у ньому продовжував падати.
- Через чотири місяці після підриву греблі Каховськоїй ГЕС окупантами, Кримський півострів опинився на порозі водної кризи. Білогірське та Тайганське водосховища заповнені на 32% і 16% від проектного обсягу.
- Також після підриву ГЕС окупаційна влада Криму почала замовчувати серйозні проблеми з водопостачанням на півострові, а саме зі забезпеченням мешканців прісною водою.
- На початок жовтня водосховища природного стоку в Криму наповнені на 62%. Ситуацію погіршує посушлива осінь на півострові, опадів дуже мало для наповнення водосховищ.
- У серпні окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рівень води у Північнокримському каналі поступово знижується, запасів у ньому вистачить ще до трьох місяців.
- Через Північнокримський канал території Крим забезпечуються прісною водою. Через підрив греблі є ризик обміління каналу, адже здійснюється неконтрольований викид води вниз за течією.
- Північнокримський канал раніше поповнювався водою з Каховського водосховища на Дніпрі. Наразі супутникові знімки показують, що на ділянках Дніпра, що живлять водою канал, з'явилися сліди обміління.
- Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що через підрив Каховської ГЕС, Крим залишиться без води на найближчі три-десять років, адже постачання води до півострова стане фізично неможливим.
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