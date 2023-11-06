Вищий антикорупційний суд 6 листопада обрав запобіжний захід народному депутату групи "Довіра" Роберту Горвату, якого підозрюють у заволодінні держземлею на 123 млн гривень. Йому визначили 26 млн 840 тис. гривень застави.

Про це йдеться на сайті ВАКСу.

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язується:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

не залишати межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України усі свої паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов’язків – до 24 грудня 2023 року включно.

Що відомо про справу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 та 25 жовтня оголосили підозру народному депутату України та ще трьом людям за заволодіння держземлею на 123 млн грн.

За даними слідства, у 2016-2019 роках депутат, маючи вплив на держслужбовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему, як заволодіти землею у 323 га. Земля перебувала у постійному користуванні одного держпідприємства. Директор цього держпідприємства мав відмовитися від права користування, звернувшись до Держгеокадастру. Відомство, коли право користування вже було припинено, видало землю визначеним людям. А ті згодом продали їх компанії, яку контролював депутату.

Збитки державі через схему — 123 мільйони гривень. Область, де заволодівали землею, не уточнюється.

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