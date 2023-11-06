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Тепло зміниться дощем і морозом: синоптик розповів, яка буде погода на Черкащині
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Тепло зміниться дощем і морозом: синоптик розповів, яка буде погода на Черкащині

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Тепло зміниться дощем і морозом: синоптик розповів, яка буде погода на Черкащині
Суспільне Черкаси

На Черкащині на поточному тижні, з 6 по 11 листопада, суха сонячна погода змінюватиметься хмарною та дощовою. Причина цьому — антициклони, що рухатимуться по південній частині України.

На поточному тижні погода буде змінюватися часто та швидко, розповів Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

У вівторок, 7 листопада, комфортну, суху та сонячну погоду забезпечить антициклон із півдня, розповів синоптик:

"Температура вночі очікується 3-8º тепла, вдень повітря прогріється до 13-18º. Осінь продовжує відставати від календаря і це сприятиме вегетації озимини, продовженню господарських, будівельних та польових робіт".

У середу, 8 листопада, погода зміниться: циклон з південного заходу зумовить дощі.

"З північними вітрами на Черкащину надійде холодне повітря, температурний фон знизиться на 3-4°. Завершиться теплий період року, кінцем якого вважається перехід середньодобової температури через межу +10° у бік зниження, який в цьому році буде рекордно пізнім", — прокоментував Віталій Постригань

У четвер та п’ятницю, 9 та 10 листопада, антициклон із півдня забезпечить стабілізацію погоди. Атмосферний тиск зростатиме, хмарність зменшиться.

"Прогнозуємо переважно сонячний та сухий кінець робочого тижня. Температура вночі сягатиме 2-7° тепла, при проясненнях стовпчики термометрів опустяться до 3° морозу, вдень прогнозуємо 7-12º тепла. Зросте ймовірність густих осінніх туманів, тому учасникам дорожнього руху треба бути уважними та обережними", — розповів синоптик.

За останніми синоптичними розрахунками, у суботу, 11 листопада знову циклон принесе дощі.

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