У Чернівецькій області суд виніс вирок священнику УПЦ, який заперечував збройну агресію РФ проти України та не визнавав приналежність окупованих територій до України. Йому заборонили працювати у релігійних організаціях та брати участь у публічних виступах впродовж 12 років. Священник визнав свою провину у заяві, яку надав суду.

Про це йдеться у вироку суду від 2 листопада у реєстрі судових рішень.

За інформацією з вироку, священник УПЦ звернувся із промовою до понад 60 людей, де сказав: "Донбас і Крим — не наші землі, там російськомовні люди й українців там ненавидять, тому не треба туди йти", "Америка буде воювати з Росією на території України, що ми зараз і бачимо, що зараз і робиться". Це трапилося 23 березня під час поховання полеглого військового ЗСУ на кладовищі у селі Черепківці.

Згідно з вироком суду, своєю промовою священник заперечив збройну агресію проти України та статус тимчасово окупованих територій, а також закликав до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Глибоцький районний суд розглянув це провадження у спрощеному порядку без участі обвинуваченого. Свою позицію священник виклав у заяві, де "беззаперечно визнав свою винуватість". Суд визнав пом'якшувальними обставинами щире каяття, повне визнання вини, активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення. Водночас воєнний стан є обставиною, яка обтяжує покарання. Вирок не підлягає апеляції, оскільки провадження розглядали у спрощеному порядку.

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