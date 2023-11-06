Бюро економічної безпеки викрило підпільне виробництво тютюну для кальянів на Дніпропетровщині. Детективи провели 13 обшуків та вилучили товарів, обладнання та сировини на понад 120 мільйонів гривень.
Про це мовиться на сайті установи.
За повідомленням, зловмисники виготовляли тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збували його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи.
Детективи провели 13 обшуків у виробничих, складських приміщеннях та місцях реалізації на Дніпропетровщині.
"Виявлено та вилучено понад 200 тисяч штук тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети з рідиною в асортименті, рідини для кальяну загальною ємністю близько вісім тонн, рідини для наповнення електронних сигарет понад 14 тисяч штук, понад 250 бочок суміші для кальяну, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, сировину для виробництва, печатки та документи тощо", – сказано у повідомленні.
Загальна сума вилученого складає понад 120 мільйонів гривень
Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 204Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів., частиною 1 статті 199Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. та статтею 229Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Кримінального кодексу України триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб.
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