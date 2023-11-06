Бюро економічної безпеки викрило підпільне виробництво тютюну для кальянів на Дніпропетровщині. Детективи провели 13 обшуків та вилучили товарів, обладнання та сировини на понад 120 мільйонів гривень.

Про це мовиться на сайті установи.

За повідомленням, зловмисники виготовляли тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збували його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи.

Детективи провели 13 обшуків у виробничих, складських приміщеннях та місцях реалізації на Дніпропетровщині.

"Виявлено та вилучено понад 200 тисяч штук тютюну для кальяну, одноразові електронні сигарети з рідиною в асортименті, рідини для кальяну загальною ємністю близько вісім тонн, рідини для наповнення електронних сигарет понад 14 тисяч штук, понад 250 бочок суміші для кальяну, обладнання для виготовлення підакцизних товарів, сировину для виробництва, печатки та документи тощо", – сказано у повідомленні.

Загальна сума вилученого складає понад 120 мільйонів гривень

Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 204, частиною 1 статті 199 та статтею 229 Кримінального кодексу України триває. Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб.

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