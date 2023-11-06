У жовтні російський ВПК виготовив близько 115 високоточних ракет — Скібіцький

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцьки заявив, що протягом жовтня цього року Росія виробила близько 115 високоточних ракет дальністю понад 350 кілометрів, а всього в запасі росіяни мають 870 ракет високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Про це Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, за минулий місяць військово-промисловий комплекс РФ виготовив 20 "Калібрів", близько 40 ракет Х-101 і чотири "Кинджали". Також РФ щомісяця виробляє близько 30 балістичних "Іскандер-М" і 12 крилатих "Іскандер-К" та випустив з конвеєра 9 модернізованих Х-32.

За підрахунками ГУР МО, запаси Росії орієнтовнотакі: 165 "Калібрів", 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55, близько 290 "Іскандерів-М" та "Іскандерів-К", приблизно 80 "Кинджалів" та 150 ракет Х-22/Х-32. Скібіцький зазначив, що минулого року росіяни мали приблизно таку ж кількість ракет.

Коментуючи ймовірні наміри Москви атакувати українські об’єкти інфраструктури в осінньо-зимовий період, представник ГУР МО зазначив, що наразі росіяни вичікують збільшення навантажень на енергосистему України.

"Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду – росіяни вичікують падіння температури нижче нуля", – сказав Скібіцький.

Він також додав, що тактика ймовірних ударів з боку РФ може включати як застосування ракет різних типів, так і комбінацію ракетного озброєння та ударних дронів.

"За оцінкою воєнної розвідки України, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року. Досягти результату росіянам буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходів для захисту нашої енергосистеми", – сказав Вадим Скібіцький.

5 листопада у Міноборони РФ заявили, що підводний крейсер "Імператор Олександр Третій" здійснив успішний випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування "Булава", що здатна нести ядерний заряд.