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"Я насичуюсь від того, що я роблю щось хороше". Як повномасштабна війна змінила життя двічі переселенки з Херсона
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"Я насичуюсь від того, що я роблю щось хороше". Як повномасштабна війна змінила життя двічі переселенки з Херсона

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Світлана Гончарук пережила два переїзди: спочатку з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, а 2022 – з Херсона. У травні жінка з родиною переїхала до Києва. На новому місці вона змінила фах та вирішила допомагати іншим переселенцям.

Дитячі стрижки — безплатно, для дорослих — символічна ціна. Таку допомогу переселенцям надає перукарка Світлана Гончарук. Рік тому жінка переїхала до Києва з тоді ще окупованого Херсона

"Я зараз переселенка з Херсона. Хоча свого часу, у 2014 році переїхала туди з Горлівки Донецької області. Але 22-й рік теж усе змінив. Коли ми приїхали в травні в Київ. Були без роботи, без нічого, чесно кажучи, не знала, що робити", — говорить Світлана.

Жінка майже все життя працювала бухгалтеркою. У Києві довелося все починати з нуля.

"Перукарство, скажімо, це моя молодість була. А тут приїхала й думаю — була б у мене професія в руках, я б змогла ось одразу йти. Десь прочитала, що набирають на курси колористики, думаю, спробую. Написала анкету, потім подзвонили — запросили пройти співбесіду. Думаю, куди я йду у свої роки — там, мабуть, усі молоді. Думаю, спробую, що я втрачаю, якщо спробую? Пройшла", — згадує переселенка.

"Я насичуюсь від того, що я роблю щось хороше". Як повномасштабна війна змінила життя двічі переселенки з Херсона
Київ. Світлана Гончарук стриже маленького клієнта, 4 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Разом з колегою відкрила салон. Друзі з волонтерського центру поширили інформацію про допомогу переселенцям.

"І просто через пару годин уже почали дзвонити люди. Всі приходять і кажуть, — зараз ми вам покажемо довідку. Я кажу — не треба, бо я така ж переселенка. І починається: це вже не тільки процес стрижки, а спілкування. Бо в кожного своє наболіло, ми обмінюємось — що, де, коли. І це таке емоційне, бо чесно кажучи, можуть зрозуміти тільки люди, які перемістилися. Тут ми спілкуємося на рівних, тому що їм потрібно моє, а мені їх психологічне. Бо я теж насичуюсь від того, що я роблю щось хороше, що мені психологічно дуже гарно", — розповіла Світлана.

За її словами, повномасштабна війна дала розуміння – треба починати діяти й змінювати життя.

"Всім жінкам раджу — користуйтеся всім, якщо вам дає доля якісь знаки, користуйтеся кожним. Не звертайте уваги, що у вас сім'я, що у вас є робота, що ви не в тому віці — пробуйте щось нове", — говорить жінка.

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