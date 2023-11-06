Поїли рядовки та потрапили в реанімацію: на Черкащині подружжя отруїлося грибами

На Уманщині подружжя отруїлося грибами. Вони вживали смажені рядовки, які назбирали у лісі біля села.

Випадок отруєння стався 4 листопада, повідомив Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач.

За словами медика, випадок отруєння грибами зареєстрували у селі Велика Севастянівка Уманського району Христинівської міської територіальної громади.

"На лікарняні ліжка потрапили чоловік та дружина, які ввечері 3 листопада вживали смажені гриби рядовки, які назбирали у лісі біля села. Перші симптоми отруєння – нудота, блювота, важкість у шлунку, пітливість з’явилися за три години потому. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості", — розповів медик.

Швидкою медичною допомогою сімейну пару доправили до реанімації комунального некомерційного підприємства "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради.

Як розповіли Суспільному в Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, від початку року в області зареєстровано чотири випадки отруєнь дикорослими грибами з вісьмома потерпілими, серед них двоє дітей.

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