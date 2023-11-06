Повернувся додому "на щиті": на Черкащині поховали загиблого захисника

На Монастирищині в останню путь провели загиблого на війні Сергія Мельника. Захиснику було 47 років.
Про це Суспільному повідомили у Монастирищенській міській раді.
За інформацією пресслужби, у квітні 2023 року Сергія мобілізували до лав ЗСУ та направили на військове навчання до Словаччини. Повернувшись із навчання, увійшов до складу 118-ї окремої механізованої бригади.
11 жовтня, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області солдат Сергій Мельник загинув.
"Сергій народився в селі Шарнопіль. Навчався в Шарнопільській школі. По закінченню школи його призвали на строкову військову службу. Повернувшись з армії, влаштувався на роботу у колгосп", — йдеться у повідомлені.
Поховали захисника на сільському кладовищі в Шарнополі.
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