На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Дмитру Огінському

На Тернопільщині у Козівській громаді відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Дмитру Огінському.

Про це повідомили на сторінці Козівської селищної ради.

Розмістили пам’ятний знак на фасаді державної установи “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”, в якій працював чоловік.

Відкриття меморіальної дошки. Фото: Козівська селищна рада

Дмитро із перших днів повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ. Боєць загинув 15 лютого 2023 року на Харківщині.

Жителі громади. Фото: Козівська селищна рада

Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні та близькі, друзі, колеги по роботі, жителі громади, представники влади. Відкрили меморіальну дошку дружина та діти бійця.