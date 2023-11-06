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На Київщині у селі Бузова зводять нову багатоповерхівку
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На Київщині у селі Бузова зводять нову багатоповерхівку

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На Київщині у селі Бузова зводять нову багатоповерхівку
У селі Бузова на Київщині зводять багатоповерхівку. Фото: КОВА

На Київщині у селі Бузова коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії будують нову багатоповерхівку. Її зводять на місці зруйнованого будинку під час повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Унаслідок ведення активних бойових дій на Київщині 5 березня 2022 року будівля була значно пошкоджена. У ній були повністю зруйновані дах і стіни, пошкоджені несучі конструкції та інженерні мережі",— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цій п'ятиповерхівці у 47 квартирах до війни жили 116 людей.

На Київщині у селі Бузова зводять нову багатоповерхівку, на місці зруйнованої
У селі Бузова на Київщині зводять багатоповерхівку. Фото: КОВА

У КОВА поінформували, що нове будівництво п'ятиповерхового будинку з підвалом уже розпочали. На об'єкті виконали підготовчі роботи, викопали котлован та влаштували фундамент. А також зробили каркас підвалу і першого поверху.

Крім того, в будівлі передбачене зведення вогнестійких несучих конструкцій, влаштування систем електро- та водопостачання, підсумували в адміністрації.

Що відомо про руйнування і відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальній громаді.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об'єктів. Основний "удар" припав саме на житло — 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У червні 2023 року в системі Prozorro оголосили перші торги на відновлення об'єктів інфраструктури на Київщині. Це житло у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівля у Бородянці.

Станом на початок серпня 2023 року в регіоні повністю та частково відновили 12,5 тисяч пошкоджених об'єктів: більше 11 тисяч багатоквартирних та приватних будинків, 187 дитсадків та шкіл, 101 медзаклад, 68 адмінбудівель та ЦНАПів.

В регіоні створюють Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року. Торік звідти на ремонт в області виділили понад 700 млн грн.

У вересні у КОВА поінформували, що в області відновлять 97 об'єктів коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Планують відремонтувати та побудувати заново житлові будинки, освітні та медичні заклади, а також укриття.

У межах програми "ВідновиДІМ" наразі ремонтують 95 будинків, зокрема 63 проєкти повністю або частково завершені. Найбільше багатоповерхівок відновлюють в Ірпені — 87. Крім того, 3 будинки ремонтують у Бучі, по 2 — у Макарові та Гостомелі, 1 — у Софіївській Борщагівці. Програма фінансується за гроші Євросоюзу.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати усі етапи відбудови від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

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