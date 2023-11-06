На Харківщині загинув військовий з Одеської області

На Харківському напрямку внаслідок артобстрілу 3 листопада загинув військовий з Одещини Сергій Бенько.

Про це 6 листопада повідомили в Болградській міській раді.

Йому було 47 років. У Сергія залишилися брат, дві сестри та донька. За словами старости сіл Тополине та Оксамитне Василя Чернєва, чоловік у дитинстві мав проблеми зі здоров’ям, однак отримавши повістку вступив до лав ЗСУ.

Сергій працював будівельником. Він покинув роботу та змінив будівельні інструменти на зброю. Про дату та час поховання Сергія у Болградській міськраді повідомлять додатково.

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