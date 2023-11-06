"Фейкові" авто для потреб ЗСУ: на Полтавщині підозрюють кількох людей

Правоохоронці підозрюють трьох людей з Полтавщини у шахрайстві. Вони розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ, але після отримання авансу переставали виходити на зв'язок.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук.

Таким чином підозрювані ошукали громадян на понад 1 мільйон гривень.

За даними правоохоронців, 30-річний житель Кременчука на одній із інтернет-платформ розміщував повідомлення про продаж автівок для потреб ЗСУ. Після спілкування з покупцями переконував їх надіслати аванс на банківський рахунок.

Усі рахунки оформлювались на двох спільниць, які відкривали їх і знімали з них гроші.

Підозрюваний перебуває у розшуку. Двом його спільницям повідомили про підозри за статтею "Шахрайство вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому". Санкція — позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Жінкам обрані запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави, повідомила Людмила Іващук.

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