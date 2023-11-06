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Внаслідок влучання "шахеда" у Сумах засмічено майже 1,5 тисячі квадратних метрів
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Внаслідок влучання "шахеда" у Сумах засмічено майже 1,5 тисячі квадратних метрів

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Внаслідок влучання &quot;шахеда&quot; у Сумах засмічено майже 1,5 тисячі квадратних метрів
Наслідки удару безпілотника у Сумах 18 жовтня. Фото: Суспільне Суми

Внаслідок удару "шахеда" у Сумах 18 жовтня були пошкоджені будівля спортивного комплексу та кілька багатоповерхівок поруч. За інформацією Державної екологічної інспекції, відходами руйнації було забруднено майже 1,5 тисячі квадратних метрів.

Екоінспектори оцінили екологічні збитки у понад 35 мільйонів гривень. Усі матеріали було передано для долучення до кримінальної справи, відкритої за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Що відомо про влучання безпілотника у Сумах вночі 18 жовтня

  • У Сумах близько 22:45 18 жовтня пролунав вибух. Сталося це за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу в області застосування ударних безпілотників.
  • В обласній військовій адміністрації повідомили, що безпілотник типу "Shahed" влучив в об’єкт інфраструктури.
  • Зранку 19 жовтня в ОВА повідомили, що, попередньо, поранених та загиблих внаслідок влучання немає.
  • Внаслідок удару безпілотника вночі У Сумах зайнялася пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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