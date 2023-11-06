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У Києві зареєстрували майже 15,5 тис. нових випадків захворювання на грип і ГРВІ
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У Києві зареєстрували майже 15,5 тис. нових випадків захворювання на грип і ГРВІ

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У Києві із 30 жовтня по 5 листопада зареєстрували 15 404 нових випадки захворювання на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 34,6%, але в порівнянні із попереднім періодом людей захворіло більше.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації із посиланням на Державне управління "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".

Зазначається, що загалом у Києві порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворюваності на 18,6% у дорослих і дітей. Зокрема, дорослих захворіло 6 759 (зростання на 15,1%), дітей — 8 645 (зростання на 21,5%).

Медики поінформували, що захворюваність серед дітей шкільного віку знизилась на 1,6%. Зокрема, у школярів зареєстровано 3 289 випадків.

"Порівняно з попереднім тижнем дещо зросла госпіталізація серед хворих на грип і ГРВІ. Так, до столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізовано 290 осіб, 155 із яких — діти",— йдеться у повідомленні.

Зокрема, госпіталізовані 138 хворих на COVID-19, із них 23 — діти. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 14 пацієнтів, серед них — 1 дитина. Загалом минулого тижня на COVID-19 захворіли 858 людей, із них — 64 дитини до 17 років. Зареєстровано 10 летальних випадків серед дорослих, підсумували у КМДА.

Що відомо про захворювання на грип та інші вірусні інфекції у Києві

Із 2 жовтня цього року в Києві розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип і ГРВІ. За тиждень зареєстрували 9 519 хворих киян, більшість з яких — діти. Зокрема, захворіли 5 786 дітей та 3 733 дорослих киян.

Із 16 по 22 жовтня у столиці на коронавірус захворіло на 13,5% більше, ніж за попередній період. Збільшилася кількість госпіталізованих серед хворих на грип і ГРВІ. До столичних медзакладів потрапили 258 громадян.

Протягом тижня, із 23 по 29 жовтня, медики зареєстрували 12 992 нових випадки захворювання на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19 у Києві. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 44,9%. Дітей захворіло на майже 6% менше, ніж у попередній період.

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