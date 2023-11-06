31 жовтня у боях під Кліщіївкою на Донеччині загинули двоє військовослужбовців 17-ї окремої танкової Криворізької бригади — Василь Дрозд і Євгеній Ніконов з Нікополя, що на Дніпропетровщині.

Про це мовиться на Facebook-сторінці міського голови Нікополя Олександра Саюка.

Василь Дрозд у мирному житті довгий час працював на АТ "Нікопольський завод феросплавів". З 2015 року брав участь в АТО, мав військові нагороди. У 39-річного сержанта залишились мати, брат, дружина та син.

Євгеній Ніконов народився у Горлівці Донецької області. У 1995 році переїхав до Нікополя. Працював на різних підприємствах міста. З 2015 року брав участь в АТО. У 46-річного сержанта залишилася донька.

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