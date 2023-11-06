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Початок листопада приніс нові температурні рекорди для Київщини
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Початок листопада приніс нові температурні рекорди для Київщини

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4 листопада у Київській області зафіксували аномально теплу погоду. Повітря прогрілося до +16.1°С. Показники термометрів встановили два температурні рекорди для цієї дати.

Про це повідомляє у Facebook Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зокрема, 4 листопада 2023 року на метеорологічній станції "Баришівка" було зафіксовано середньодобову температуру повітря +12.9°С, що стало найвищим показником за останні 4 роки.

Попередній рекорд середньодобової температури був у 2019 році: +12.5°С.

Крім того, у суботу, 4 листопада, максимальна добова температура повітря становила +16.1°С. Попередній рекорд був зафіксований у 1996 році: +15.0°С.

Що відомо про погодні рекорди у Києві та області

В останній день жовтня на Київщині зафіксували "плюсові" погодні рекорди. У Баришівці зафіксували максимальну добову температуру повітря: +21.6°С.

Під час негоди 28 жовтня в Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру — 20 м/с (72 км/год).

Вересень у Києві був найтеплішим за всю історію спостережень з 1881 року. Погода наприкінці місяця відповідала кінцю серпня.

У Києві протягом серпня було зафіксовано 12 температурних рекордів, 11 з яких припали на період з 27 по 30 серпня. У рейтингу найтепліших серпень 2023 року посів друге місце.

6 серпня температура повітря вночі не опустилася нижче +21,2°С і ця ніч була найтеплішою за всю історію спостережень.

7 липня випала рекордна кількість опадів за добу, а 2 червня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

2023 рік почався з температурних рекордів. 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С.

За зиму в Києві зареєстрували 17 температурних рекордів: це більше, ніж за весь 2022 рік.

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