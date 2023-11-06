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Щонайменше 79 дітей загинули, 88 — зникли безвісти внаслідок бойових дій на Харківщині: дані поліції
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Щонайменше 79 дітей загинули, 88 — зникли безвісти внаслідок бойових дій на Харківщині: дані поліції

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Щонайменше 79 дітей загинули, 88 — зникли безвісти внаслідок бойових дій на Харківщині: дані поліції
Памʼятник загиблим дітям у Харкові, листопад 2023 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

За час повномасштабного вторгнення в Харківській області відомо про 79 дітей, які загинули внаслідок бойових дій. Щонайменше 88 дітей вважають зниклими безвісти.

Дані на 26 жовтня Суспільне Харків надали у поліції у відповідь на запит.

За час повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули 2244 цивільних людини: 1346 чоловіків, 819 жінок, 79 дітей.

За 10 місяців кількість зниклих безвісти дітей на Харківщині зросла вдвічі
Інфографіка: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків

Станом на 26 жовтня, правоохоронці розслідують зникнення 1878 людей, 88 з яких — діти. Після 24 лютого 2022 року слідчі працюють над 1765 кримінальними справами про зниклих безвісти.

Станом на 3 січня 2023 року, правоохоронці заявляли про зникнення 222 чоловіків, 21 жінки та 44 дітей.

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