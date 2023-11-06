Qırım MC ve Aqyar şeeri prokurorlığı, ukrainalılarnı işğal etilgen yarımadadan çıqarmağa qarar bergen Qırımdan eki "makemeci"ge dair qabaatlıyıcı aktlarnı makemege yolladı.

Telegramda muhtariyet prokurorlığı bu aqqında haber berdi.

İşğalden soñ olar, işğal etilgen Kezlev ve Ermeni Bazar şeer makemelerinde çalışmağa başladılar ve Qırım yarımadasınıñ ealisiniñ demografik terkibini deñiştirmege yönelgen işğalci devletniñ cinaiy siyasetini yerine ketirmege vastasız iştirak ettiler.

Müessiseniñ bildirgenine köre qabaatlanğan adamlar, Qırım işğal etilgen soñ yarımadada yaşağan ukrain vatandaşları haqlara gumanitar uquq qorçalaması astındalardır. Amma olar, olarnıñ sürgünligi aqqında qarar berip, bu uquqnı bozdılar.

"Sanki ruhset vesiqalarına saip olmağanları ve "Rusiye Federatsiyasında bulunma qaideleri"ne riayet etmegenleri sebebiden qanunsız areketler yapıldı. Faqat milliy qanunlarğa mücibi Ukraina vatandaşlarınıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarda Qırımda yaşamaları içün RF işğal memuriyetiniñ izinleri yoqtır", — dep bildirildi.

"Makemeciler"niñ areketleri, UCQniñ 438. maddesiniñ 1. qısmına (cenk qanunları ve adetlerini bozma) mücibi cenk cinayeti olarqa tanındı. Olar 12 senege üküm etildi. Bu, 1949 senesi Grajdan ealini qorçalav aqqında şartnamesiniñ 49. maddesiniñ talaplarını boza. Sepelerge baqmadan o, işğal etilgen topraqlarddan ealini şahsen ya da kütleviy olaraq alıp ketmege ya da sürgün etmege yasaq ete.

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