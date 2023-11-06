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У РФ для окупаційної адміністрації поставили норму з кількості лому, який необхідно вивезти через порт Маріуполя — ЦНС
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У РФ для окупаційної адміністрації поставили норму з кількості лому, який необхідно вивезти через порт Маріуполя — ЦНС

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У РФ для окупаційної адміністрації поставили норму з кількості лому, який необхідно вивезти через порт Маріуполя — ЦНС
Маріуполь, обшуки та перевірки місцевих жителів, серпень 2023 р. Фото: Telegram/Петро Андрющенко

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські окупанти продовжують займатися мародерством та створили комісії з вивезення обладнання до Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Для окупованих адміністрацій РФ поставила норму з кількості лому, який необхідно вивезти через порт Маріуполя. Також росіяни створили комісії, які оглядають захоплені промислові об’єкти на предмет можливо вивезення обладнання на метал", — повідомили в центрі.

Як зазначив 6 листопада радник мера міста Петро Андрющенко, у Маріуполі у морський порт зайшов російський балкернавалювальний вантаж, або навалочник — спеціалізоване судно для перевезення вантажів насипом, зерна, вугілля, руди на завантаження вугіллям. За його словами, обсяг завантаження – 8-9 тисяч тонн. Усі ідентифікатори судна відключені.

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