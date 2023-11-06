В Івано-Франківську на відпочинковій зоні поблизу міського озера зрубали два дерева — тополю та вербу. Місцеві жителі бояться, що в них забирають зелену зону. Натомість директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак каже: дерева були "у незадовільному стані".

Чому виник такий інцидент, з'ясовувало Суспільне.

Чому зрубали дерева?

Оксана Юрчук живе у будинку, який розташований поруч. Жінка розповідає: 4 листопада приблизно о 9:00 до відпочинкової зони поблизу міського озера під'їхали дві машини.

"Одна машина, в яку можна завантажити дерева. Друга — та, що одразу переробляє їх на тирсу. Вони нічого не казали, документів теж ніяких не показували. Просто зрізали й поїхали", — пригадує Оксана Юрчук.

Місцева жителька Оксана Юрчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Зупинити чоловіків і дізнатися, навіщо зрізали дерева, намагався франківець Віталій Семенчук, який також живе неподалік.

"Я заблокував виїзд — водій мене машиною відсунув десь на 2 м, а потім зупинився. Викликав поліцію — приїхав дільничий. Внаслідок цього на мене наклали штраф за свідомо брехливий виклик і факту наїзду не було. Вони показали поліцейському акт і він сказав, що все добре", — розповідає Віталій Семенчук.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

В акті обстеження дерев, який надіслав директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак, вказано, що зрізані дерева були "у незадовільному стані".

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У коментарі Суспільному Михайло Смушак розповів, що балансоутримувач цієї території — комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреацій" — звернулося із заявою щодо зрізу двох дерев.

"Не буває такого, що дерева зрізаються без дозволу. На кожне дерево в нас є рішення комісії, в яку входять екологи та відповідні спеціалісти. Так само є рішення виконавчого комітету. Що стосується цих дерев: вони були аварійними та досягли своєї вікової межі", — пояснює Михайло Смушак.

Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міськради Михайло Смушак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Донедавна зелена зона була більшою"

Зі слів Віталія Семенчука, донедавна зелена зона була більшою. Втім, додає він, частину цієї території відвели під будівництво тенісних кортів.

"Якщо тут раніше відпочивали сотні людей, то зараз троє-четверо гратимуть у теніс. Чому корт будують саме тут, а не з іншого боку міського озера — там, де пустир? От, під'їзд для машин є — можна було тенісний корт зробити там", — каже франківець Віталій Семенчук.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами депутата Івано-Франківської міськради 2015-2020 років та військовослужбовця Андріана Волгіна, будівництво тенісних кортів розпочали кілька місяців тому.

"Ще у 2017 році ми дійсно голосували щодо інвестиційного проєкту "Тенісний корт". І я ще на сесії постійно питав: де це має будуватися, хто інвестор. На це мені не дали ніякої відповіді. На сесії швидко всі проголосували", — розповідає Андріан Волгін.

Колишній депутат Івано-Франківської міськради та військовослужбовець Андріан Волгін. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На інформаційній таблиці вказано, що генеральним підрядником-інвестором тенісних кортів є товариство з обмеженою відповідальністю "Весна-ІФ". За інформацією на порталі YouControl, воно зареєстроване за адресою вулиця Мазепи, 146, де розташований ресторанно-готельний комплекс, що межує із тенісним кортом та рекреаційною зоною.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Одним із замовників будівництва тенісних кортів є міське управління капітального будівництва. Журналісти Суспільного намагалися взяти у начальника цього управління Романа Галіпчака коментар телефоном. На дзвінки він не відповів. Суспільне надіслало інформаційний запит, щоб з'ясувати усі деталі цього будівництва.

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