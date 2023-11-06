Від Черкащини військовим передали сотню дронів

Черкащина передала сто FPV-дронів із необхідним устаткуванням кільком підрозділам Збройних сил України.

Про це Суспільному повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Придбали їх за обласною програмою підтримки територіальної оборони.

Черкаська ОВА

"Дрони на бойовому завданні – це очі наших оборонців. Тож усе це оснащення передали на передові позиції", — розповів Ігор Табурець.

На черзі – нова партія, додав керівник ОВА.

Черкаська ОВА

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