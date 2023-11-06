НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Від Черкащини військовим передали сотню дронів
Вторгнення Росії в УкраїнуДронЗСУДОПОМОГАРегіони

Від Черкащини військовим передали сотню дронів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Від Черкащини військовим передали сотню дронів
Черкаська ОВА

Черкащина передала сто FPV-дронів із необхідним устаткуванням кільком підрозділам Збройних сил України.

Про це Суспільному повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Придбали їх за обласною програмою підтримки територіальної оборони.

Черкащина передала військовим сто дронів
Черкаська ОВА

"Дрони на бойовому завданні – це очі наших оборонців. Тож усе це оснащення передали на передові позиції", — розповів Ігор Табурець.

На черзі – нова партія, додав керівник ОВА.

Черкащина передала військовим сто дронів
Черкаська ОВА

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Солдат 1-ї бригади Нацгвардії України "Буревій"
Сили оборони наступають на двох напрямках. За добу відбулось 36 бойових зіткнень — Генштаб
Обстріл 4 листопада
Грошову допомогу виплатять жителям Полтавщини, які постраждали від російських обстрілів
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На Запорізькому напрямку поліг боєць з Хмельниччини Олексій Гришин
На початок