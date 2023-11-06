У деяких районах Луцька можливе тривале пониження тиску в водопровідній мережі або відсутність водопостачання.

Це пов'язано із аварійною ситуацією на центральному водогоні на перетині вулиць Карпенка-Карого — Олеся Гончара, повідомили у Луцькій міській раді.

Починаючи із 6 листопада перебої з водопостачанням можуть виникати упродовж тривалого часу, максимум – до місяця, у будинках по вулицях Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова, Відродження, Соборності, Олеся Гончара, у селі Липини — вул. Відродження, Заньковецької, Травнева і Кривоноса.

"Складність ситуації полягає в аварійній тріщині труби зі скловолокна, яка не використовується на підприємстві. КП "Луцькводоканал" необхідно знайти, придбати і доставити аналогічну ділянку водогону, що потребує часу, як і її заміна", — зазначили у міськраді і додали, що труба просіла, її потрібно повністю піднімати на поверхню і замінювати на нову.

Лучан просять запастися водою, на випадок тривалої перерви у водопостачанні.

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