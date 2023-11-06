НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Через аварійну ситуацію у деяких районах Луцька можливі тривалі перебої з водопостачанням
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

Через аварійну ситуацію у деяких районах Луцька можливі тривалі перебої з водопостачанням

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У деяких районах Луцька можливе тривале пониження тиску в водопровідній мережі або відсутність водопостачання.

Це пов'язано із аварійною ситуацією на центральному водогоні на перетині вулиць Карпенка-Карого — Олеся Гончара, повідомили у Луцькій міській раді.

Починаючи із 6 листопада перебої з водопостачанням можуть виникати упродовж тривалого часу, максимум – до місяця, у будинках по вулицях Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова, Відродження, Соборності, Олеся Гончара, у селі Липини — вул. Відродження, Заньковецької, Травнева і Кривоноса.

"Складність ситуації полягає в аварійній тріщині труби зі скловолокна, яка не використовується на підприємстві. КП "Луцькводоканал" необхідно знайти, придбати і доставити аналогічну ділянку водогону, що потребує часу, як і її заміна", — зазначили у міськраді і додали, що труба просіла, її потрібно повністю піднімати на поверхню і замінювати на нову.

Лучан просять запастися водою, на випадок тривалої перерви у водопостачанні.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Будівництво чи благоустрій: правоохоронці перевіряють діяльність КП &quot;Миколаївські парки&quot; на Флотському бульварі
Будівництво чи благоустрій: правоохоронці перевіряють діяльність КП "Миколаївські парки" на Флотському бульварі
Неприбране сміття
У Дніпрі ліквідували майже пів сотні сміттєзвалищ. Куди звертатися, щоб прибрали відходи
КП "Київтеплоенерго" усунуло аварію в тепломережі на вул. Хорива на Подолі в Києві
Столичні комунальники відремонтували пошкоджену ділянку тепломережі на Подолі
Батарея опалення
У Херсоні на 97% готові до опалювального сезону — ОВА
На початок