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З середи — прохолодніше: яку погоду прогнозують на Рівненщині до кінця першої декади листопада
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З середи — прохолодніше: яку погоду прогнозують на Рівненщині до кінця першої декади листопада

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Прогноз погоди на 7-10 листопада
Фото: Суспільне Рівне

Найближчими днями погода на Рівненщині буде помірно теплою. З середи, 8 листопада, стане прохолодніше. Погодні зміни до кінця першої декади місяця зумовлять атмосферні фронти із південного заходу Європи та локальний циклон.

Про це інформує у Facebook обласний центр з гідрометеорології.

У вівторок, 7 листопада, очікують хмарну погоду із проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі — 3-8º тепла, вдень — 10-15º тепла. Атмосферний тиск буде рости.

8 листопада — хмарно із проясненнями. Вночі — без істотних опадів, вдень — невеликий дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с. Температура — вночі 2-7º тепла, вдень — 7-12º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.

У четвер-п'ятницю, 9-10 листопада, область підвищеного тиску, що пошириться на територію Рівненщини, обумовить погоду без істотних опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі — 2-7º тепла, вдень — 7-12º тепла. 9 листопада атмосферний тиск буде рости, 10 листопада ріст зміниться падінням.

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