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Київська поліція затримала водія маршрутки, який продавав наркотики на зупинці громадського транспорту
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Київська поліція затримала водія маршрутки, який продавав наркотики на зупинці громадського транспорту

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Святошинська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру водію маршрутки. Його звинувачують у незаконному придбанні, перевезенні та торгівлі наркотиками.

Слідство встановило, що підозрюваний працював водієм маршрутки сполученням Малин-Київ. Чоловік вирішив збагатитись продажем наркотиків. Для цього він незаконно придбав канабісУзагальнена назва, що об'єднує низку психоактивних речовин, одержуваних з частин квітучих рослин роду коноплі.

Правоохорнці поінформували, що водій перевозив наркотичний засіб до столиці автобусом із Малина Житомирської області та займався його продажем на зупинці громадського транспорту.

Київська поліція затримала водія маршрутки, який продавав наркотики на зупинці громадського транспорту
Затримання підозрюваного у збуті наркотиків. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

"У ході обшуку за місцем проживання фігуранта вилучено розфасовані партії наркотичного засобу, підготовлені до збуту",— йдеться у повідомленні.

За ч.2 ст.307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затримання підозрюваних у торгівля наркотиками у Києві та області

У Києві викрили трьох чоловіків, яких підозрюють у постачанні та збуті синтетичного наркотику на території столиці та державної установи "Київський слідчий ізолятор".

Столичні правоохоронці виявили лабораторію, де виготовляли метадон та затримали "на гарячому" двох людей. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1,4 млн доларів США.

Також правоохоронці під час перевірки оперативної інформації щодо продажу наркотичних засобів затримали 53-річного уродженця Закарпатської області. Він віз із Мукачево до Києва наркотики на майже 100 тисяч доларів.

У Київській області поліція перекрила канал збуту важких наркотиків та зброї по всій території України. Виробництво амфетаміну організував 36-річний житель Білоцерківщини. Розповсюджувати психотропи допомагали йому троє місцевих товаришів.

Двоє жителів Деснянського району Києва розповсюджували наркотики по всій країні, у пакетиках з-під насіння. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку складає близько 400 тис. гривень. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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