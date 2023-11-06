На Закарпатті з робочим візитом перебуває заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левенте Модьор.

Про це повідомив на своїй на Facebook-сторінці голова Закарпатської ОВА.

"На порядку денному — двостороння зустріч, обговорення гуманітарних та інвестиційних проєктів, ознайомлення з інфраструктурою майбутнього реабілітаційного центру для наших захисників "4.5.0 recovery centre" й інші важливі питання", — йдеться у публікації.

Під час зустрічі Левенте Модьор висловив співчуття родинам і близьким загиблих воїнів окремої гірсько-штурмової Закарпатської 128-ї бригади, підкресливши, що угорський народ стоїть разом з українським та розділяє скорботу за полеглими бійцями Закарпатської бригади.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads