У Запоріжжі працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили п'ятьох місцевих жителів, які підозрюються у перешкоджанні пасажирським перевезенням. Їм повідомлено про підозру за фактом протидії законній господарській діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 206 КК України). Четверо з фігурантів вже перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомили у пресслужбі Служби безпеки України та Запорізької обласної прокуратури та Нацполіції.

За даними слідства, деякі з підозрюваних вже притягувались раніше до відповідальності за тяжкі злочини.

Так, за даними Нацполіції, двоє запоріжців, 46 та 29 років, вирішили протидіяти законній господарській діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснює регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення на території Запорізької області. До протиправних дій вони залучили ще трьох чоловіків, віком від 22 до 23 років.

"Учасники групи погрожували побиттям водіям маршрутних автобусів, а також власнику організації. Таким чином змушували завчасно звершувати свої рейси, тим часом надаючи змогу мікроавтобусу іншої транспортної компанії поїхати вперед та першому забрати громадян на зупинках по маршруту слідування. Крім того, фігуранти пошкодили один із транспортних засобів підприємства та одному з його працівників спричинили тілесні ушкодження".

Затримання підозрюванних у Запоріжжі працівниками СБУ. Фото: СБУ

Підозрювані здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв. Під час яких вимагали з потерпілих сплачувати регулярні кошти за подальше "невтручання" у комерційну діяльність підприємства:

"Зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. У разі відмови платити їм гроші – погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель. Встановлено, що одному з автоперевізників рекетири погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться віддавати їм «відсоток» з прибутків підприємства", – йдеться у повідомленні.

Таким чином підозрювані сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони.

"Ці дії вчинялись на користь одного з підозрюваних, який планував отримати повний контроль над міжміським маршрутом та організувати на ньому власну мережу пасажирських перевезень", – зазначили у прокуратурі.

Затримали фігурантів справи під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства. Під час обшуків у них було вилучено незареєстровану вогнепальну та холодну зброю, чорнові записи з відомостями про потерпілих та майбутні об’єкти нападу, значні суми готівки.

Телефони та готівка знайдена під час обшуків у фігурантів справи. Фото: СБУ

Знайдена зброя під час обшуку у фігурантів справи. Фото: СБУ

П'ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 206 "Протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень з пошкодженням чи знищенням майна" Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання всім зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Крім того, як зазначають у Службі безпеки України, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій рекетирів.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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