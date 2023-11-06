На Донеччині судитимуть начальника одного з районних Терцентрів комплектування Краматорського району та його спільника. Їх звинувачують у продажі за 20 тисяч гривень посвідчень про непридатність до військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Знайомий воєнкома займався пошуком чоловіків, які за гроші бажали виїхати з України. Для оформлення фіктивних довідок, копії документів ухилянтів через месенджер передавались воєнкому, який виготовляв фіктивні тимчасові посвідчення та довідки ВЛК", — йдеться у повідомленні.

За даними бюро, у фіктивних довідках було вказано, що людина непридатна до військової служби. Така довідка коштувала 20 тисяч гривень. Керівника ТЦК затримали під час видачі підроблених документів.

Обох чоловіків звинувачують за статтею "отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб" (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Рішенням суду начальник Терцентру комплектування та соцпідтримки Краматорського району вже відсторонений від посади.

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