Якою буде погода на Івано-Франківщині 7 листопада

7 листопада на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вдень — місцями невеликий дощ.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 2⁰ до 4⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 14-16⁰ тепла. По області вночі буде 1-6⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 11-16⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі синоптики прогнозують від 0⁰ до 5⁰ тепла, вдень — 3-8⁰ тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

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