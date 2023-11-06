Місто Павлоград на Дніпропетровщині, чию назву пов’язують з сином російської імператриці Катерини ІІ Павлом, підлягає переіменуванню згідно з переліком, підготовленим Українським інститутом національної пам’яті.

Про це йдеться у Telegram-каналі Павлоградської міської ради.

Містянам пропонують взяти участь в опитуванні та обрати одну із запропонованих назв, або ж вказати свою. Серед варіантів, які вказані в опитуванні — Матвіївськ, Славгород, Благомир, а також Павлоград, але вже на честь апостола Павла.

У міськраді зазначили, що пропозиції щодо перейменування міста до Верховної Ради України мають подати до 27 січня 2024 року. В іншому випадку рішення про назву міста Верховна Рада ухвалить самостійно.

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