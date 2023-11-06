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У Хмельницькому п'ять років ув'язнення отримав водій тролейбуса, який спричинив смертельне ДТП
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У Хмельницькому п'ять років ув'язнення отримав водій тролейбуса, який спричинив смертельне ДТП

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У Хмельницькому п'ять років ув'язнення отримав водій тролейбуса, який спричинив смертельне ДТП
Аварія за участю тролейбуса сталася у Хмельницькому на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка вранці 17 травня 2022 року. Фото: Суспільне Хмельницький

На Хмельниччині суд визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху 38-річного водія тролейбуса, який у травні 2022 року у середмісті Хмельницького спричинив ДТП. Тоді в аварії загинула 53-річна жінка, а ще вісім людей звернулися за медичною допомогою.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За їх інформацією, суд першої інстанції засудив водія тролейбуса до п'яти років ув'язнення та на три роки позбавив права керувати транспортними засобами.

"За даними слідства, у травні минулого року 38-річний водій тролейбуса, що рухався за маршрутом № 14, прямуючи з залізничного вокзалу до центру міста, з’їхав з дороги та в’їхав в натовп людей. У результаті аварії 53-річна пішохідка загинула на місці події, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження та проходили тривале лікування", — йдеться у повідомленні прокуратури області.

Вирок суду, зазначають у прокуратурі, не набрав законної сили та ще може бути оскаржений в апеляції.

Що відомо про аварію у середмісті Хмельницького

  • 17 травня 2022 року близько 08:30 години у Хмельницькому на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка водій тролейбуса в'їхав в електроопору.
  • В результаті аварії 53-річна пішохідка загинула на місці, а ще вісім травмованих у ДТП людей були доставлені до травмпункту Хмельницької міської лікарні. Усі вони, зі слів директора лікарні Валерія Гарбузюка, були оглянуті медиками — сімох з них відпустили додому, бо важких тілесних ушкоджень у них не було, а ще одну пацієнтку, яка на час аварії переходила через пішохідний перехід, прооперували.
  • Наприкінці жовтня 2022 року слідчі завершили досудове розслідування у справі ДТП та скерували обвинувальний акт до суду.

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