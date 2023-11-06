У Черкасах волонтери організували майстер-клас з розмальовування пряників. Взяти участь можна було за донат на ЗСУ.

Як розповіла Суспільному організаторка заходу Олена Почтарьова, таким чином збирали гроші для потреб бійців та водночас наготували для них гостинців.

На майстер-клас прийшла школярка Марія. Обрала печиво у формі тюльпана

"Ось це буде стебло. Якого ж воно кольору? Зелене. Квіточка червона буде", — пояснила Марія.

Допомагає дівчинці бабуся Світлана. Розповіла: у Марійки тато — військовий:

"Він пішов з першого дня добровольцем на війну, хоча має інвалідність і міг залишатися вдома. Але він вирішив, що сім’я має бути захищена, це його був вибір, я його поважаю. Ми його підтримуємо як можемо, звичайно переживаємо".

Суспільне Черкаси

Черкащанка Яніна Іщенко також прийшла на майстер-клас. Розповіла: не з чуток знає, як захисники очікують на смаколики, бо ж її брат – боронить Україну:

"Наскільки я знаю, хлопцям подобається навіть невелика увага. Якась невеличка шоколадочка, якась цукерочка, стрічечка від діток, чи малюнки. Їх це підтримує додатково. Нині брат приїхав з Бахмута на відпочинок, то ж ми йдемо до моєї тітоньки в гості разом".

Суспільне Черкаси

Зі слів волонтерки Олени Почтарьової, майстер-клас передусім організували, аби зібрати гроші на турнікети для військових.

"Це така, подвійна справа — пригостити наших захисників пряниками, що ми їх самі виготовили і розписати і таким чином зібрати грошей їм на тактичну медицину".

Медівники пані Олена випікала самотужки:

"Це імбирно-медові пряники, вони дуже довго зберігаються, там багато меду. Раніше господині пекли такі. Медяники вони називались. І захисники наші, козаки, щоб могли трошки підкріпитися".

Вдалося розмалювати 400 пряників та зібрати 10 000 гривень. Усе — завдяки донатам:

"Ми поставили донат від 200 грн, тобто скільки можеш – кидай".

Суспільне Черкаси

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