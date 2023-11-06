На Рівненщині висадили дерева з Німеччини й Польщі. У чому суть проєкту

На Рівненщині висадили старі сорти фруктових дерев, які привезли із регіону Лужиці, що у Німеччині, та з Сілезії, що у Польщі. Надалі волонтери планують пересадити у себе в країнах дерева, які візьмуть із рівненської Смиги.

Про це розповів німецький волонтер Ронні Бьоме.

Волонтер Ронні Бьоме привіз дерева з Німеччини та Польщі. Ростимуть вони на території Смизького ліцею, учні якого висадили плодові у ґрунт. Привезли волонтери саджанці різних сортів яблунь, слив, груш та вишень.

"Нам у Viber групу класу кидали повідомлення, що будуть висаджувати дерева, приїдуть німці, щоб ми допомогли садити їм. Будемо кожного дня приходити, дивитися, чи вони тут є, чи не пропали", — розповіла учениця ліцею Божена Фаєвич.

Божена Фаєвич. Фото: Суспільне Рівне

Зі слів Ронні Бьоме, деякі фруктові саджанці привезли з Німецького регіону Лужиці:

"Там живуть етнічні групи, вони відчувають свою приналежність і спорідненість до України і також мають слов'янське коріння. Інша частина дерев приїхала з Польщі, з Вроцлава, де народився такий спільний україно-німецько-польський проєкт. Ідея в тому, щоб обмінятися деревами і відродити культурну спадщину. В майбутньому ми ще хочемо привести дерева з Чехії. А назад ми повеземо українські дерева, щоб посадити в цих трьох країнах".

Ронні Боме. Фото: Суспільне Рівне

Загалом біля ліцею висадили вісім плодових дерев.

"Ідея відродити нематеріальну культурну спадщину, старовинні дерева, які колись вирощували в українських краях. Це високорослі плодові дерева. Німецькі партнери прочитали історію про те, що саме радянська влада обкладала українських селян великими податками і вони змушені були їх вирубувати, знищувати, щоб не платити ці податки", — зазначила координаторка благодійного фонду "Рокада" Вікторія Костюк.

Вікторія Костюк. Фото: Суспільне Рівне

Загалом в Україну привезли два десятки саджанців. Решту планують висадити в Дніпропетровській області.

Реалізують проєкт "Нехай мир процвітає – історичні фруктові дерева для спільної різноманітної Європи" — Молодіжна рада Смизької громади, Агенція розвитку громад "Інтонація ЗМІН", БФ "Рокада" та міжнародні партнери й організації.

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