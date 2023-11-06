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Гепатит А в Запорізькій області: спалаху не зафіксовано
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Гепатит А в Запорізькій області: спалаху не зафіксовано

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Тарас Тищенко. Уніан

У Запорізькій області випадків гепатиту А, пов`язаних зі спалахом захворювання на Вінниччині не зафіксовано. Загалом в регіоні від початку року зареєстровано сім випадків.

Повідомив під час брифінгу в медіацентрі при ЗОВА генеральний директор Державної установи “Запорізький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України”, головний державний санітарний лікар Запорізької області Тарас Тищенко.

За його словами, за останні 10 місяців в області зафіксовано 7 випадків захворювання на гепатит А, однак вони не пов'язані між собою:

"Стан із захворюваністю на гепатит А в області та ризик захворіти низький".
У Запорізькій області не зафіксовано спалаху захворювання на гепатит А
Тарас Тищенко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тарас Тищенко зауважив, що гепатит А — одна з кишкових інфекцій, яка передається побутовим шляхом, під час вживання їжі та води, забрудненої вірусами. Тож обласний центр контролю та профілактики хвороб систематично досліджує зразки питної води, збудника хвороби не виявлено:

"Хочу заспокоїти, що ми систематично протягом року контролюємо питну воду як один із шляхів передачі на вміст так званого…коліфадів, це одна з ознак, що є можливе забруднення питної води. Станом на сьогодні ми відібрали більше 60 проб. В жодній цей показник не визначили. Вода безпечна і нам нічого не загрожує".

Щоб уникнути зараження гепатитом А, необхідно ретельно мити руки, зауважує Тарас Тищенко:

"Мийте руки після повернення з вулиці, перед їжею, після відвідування туалетної кімнати — і будете здорові."
У Запорізькій області не зафіксовано спалаху захворювання на гепатит А
Тарас Тищенко. ЗОВА

Щоб запобігти інфікуванню вірусним гепатитом А, можна зробити щеплення. Однак воно є рекомендованим, тому вакцину купувати потрібно за власні гроші:

"Вакцину можна купити. Вакцинація від гепатиту А не є обов'язковою, вона проводиться за бюджетні кошти виключно, в разі якщо є спалах, є контактні особи, і за епідпоказниками призначається обов'язкова вакцинація. Запорізька область не є такою зоною".

Тарас Тищенко зазначив, що в Запорізькій області останні спалахи гепатиту А були в 2017-ому році, тоді захворіло понад 80 осіб, та у 2021 році — було майже 30 хворих.

Що відомо про спалах гепатиту А в Україні

  • 16 жовтня у Вінницькій області зафіксували перший випадок захворювання на гепатит А. Попередньо епідеміологи розглядають чотири різні джерела інфекції, які могли призвести до спалаху: вода з акваматів, овочі, м’ясо та молочні продукти на ринках, зокрема стихійних.
  • 30 жовтня випадки захворювання на гепатит А зареєстрували у п'ятьох районах Вінниччини. Зокрема, у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині.
  • На засіданні комісії ТЕБ та НС у Вінницькій області ухвалили рішення про дезінфекцію громадського транспорту у Вінниці, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках. Також запровадили онлайн-навчання у школах Вінницької громади, аби запобігти поширенню інфекції серед учнів.
  • Вінницька область отримала майже 2000 доз вакцини від гепатиту А. Його передали в області з Міністерства охорони здоров'я України. Вакциною щеплюватимуть медиків та дітей.
  • 31 жовтня МОЗ визначив спалах гепатиту А на Вінниччині як надзвичайну ситуацію на рівні області.

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