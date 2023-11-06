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Скандал із працівниками ТЦК та військовозобов'язаним на Хмельниччині: у військкоматі відреагували на опубліковане відео
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Скандал із працівниками ТЦК та військовозобов'язаним на Хмельниччині: у військкоматі відреагували на опубліковане відео

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Скандал із працівниками ТЦК та військовозобов'язаним на Хмельниччині: у військкоматі відреагували на опубліковане відео
Скрін із відео, опублікованого Віктором Бабчинським, 5 листопада 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповіли на відео адвоката Віктора Бабчинського, яке набуло розголосу у ЗМІ напередодні, 5 листопада. За їх інформацією, з боку військовослужбовців не було вчинено жодних протиправних дій щодо військовозобов'язаного, який перебував у Віньковецькій лікарні.

Відповідь від Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки опублікували на сторінці у Facebook.

"На відео видно тільки частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, глядачам не зрозуміло. З боку військовослужбовців РТЦК та СП не було вчинено жодних протиправних дій щодо даної особи", — написали там.

За інформацією служби звʼязків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП, оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

"Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео. Не допомагайте їм: зберігайте самоконтроль і не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах. Перевіряйте, і не розповсюджуйте інформацію із сумнівних джерел", — йдеться у дописі.

Також в обласному військкоматі нагадали про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення своїх облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Що відомо про конфлікт із працівниками ТЦК та військовозобов'язаним

  • 5 листопада у соцмережах з'явилося відео, на якому виник конфлікт між працівниками ТЦК та СП і військовозобов'язаним, що перебував у Віньковецькій лікарні на Хмельниччині.
  • На відео чоловіка смикали з усіх сторін, намагаючись витягти з приміщення, найімовірніше до військкомату. Поліцейські стояли поруч і ніяк не реагували на ситуацію, попри заяви військовозобов'язаного щодо необхідності проходження ним ретельного медичного обстеження через скарги на здоров'я.
  • Дане відео у Facebook опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський.
  • За словами Бабчинського, дана ситуація виникла через те, що призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у медзакладі селища Віньківці, що на Хмельниччині.
  • У головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області розповіли, що після опублікування відео у соцмережах, працівники управління департаменту внутрішньої безпеки розпочали перевірку. За словами начальниці сектору комунікацій поліції Хмельницької області Інни Глеги, вони дадуть оцінку діям поліцейських, які були присутні під час конфлікту між працівниками ТЦК та СП і військовозобов'язаним у Віньковецькій багатопрофільній лікарні. Також Інна Глега повідомила, що жодних заяв щодо порушення прав від військовозобов'язаного-учасника конфлікту чи адвоката Віктора Бабчинського, який опублікував відео у соцмережах, до поліції наразі не надходило.

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