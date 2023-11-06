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Били, стріляли та припікали тіло: трьох жителів Полтавщини підозрюють у розбої
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Били, стріляли та припікали тіло: трьох жителів Полтавщини підозрюють у розбої

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Трьох жителів Полтавської області підозрюють у розбої
Правоохоронці на місці затримання підозрюваних. Фото: Сайт Полтавська обласна прокуратура

Трьох жителів Полтавської області підозрюють у розбої, який поєднано із проникненням у житло. Чоловіки вимагали гроші. При цьому били та стріляли у людину.

За даними слідства, 29 вересня 2023-го року троє чоловіків вночі проникли у помешкання полтавця та вимагали віддати їм гроші. Для цього вони били людину, стріляли із револьвера їй у ноги та припікали тіло запальничкою. Про це Суспільному розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Не отримавши грошей, чоловіки забрали мобільний телефон, револьвер під патрон "Флобера" та відеокамеру.

Трьох жителів Полтавщини підозрюють у розбої
Зброя з місця події. Фото: Полтавська обласна прокуратура

Підозрюють у цій справі двох жителів Полтавського району 32 і 39 років, а також 28-річного жителя Полтави. Його уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі, наркозлочини, незаконне позбавлення волі людини і заволодіння транспортом. Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Полтавцю суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. А двом іншим учасникам – домашній арешт. Як розповіла Суспільному речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, із рішенням щодо домашнього арешту прокуратура не погоджується та буде його оскаржувати.

Справу розслідують за частиною четвертою статті 187 Кримінального кодексу України "Розбій, поєднаний з проникненням у житло, вчинений за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану". Санкція статті – позбавленням воліКримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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