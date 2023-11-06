Головні новини Рівного та області 6 листопада

Новини та події Рівного та Рівненської області 6 листопада 2023 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Смт скасували: які населені пункти на Рівненщині змінять свій статус на селище
З лютого 2024 року 16 населених пунктів Рівненщини автоматично позбудуться статусу селища міського типу та стануть селищами. Відповідно до закону, який у жовтні підписав президент Зеленський, в країні залишаться тільки міста, селища та села.
Перелік насалених пунктів, які стануть селищами оприлюднили на сайті ОВА:
- смт Оржів Рівненського району — 4 230 населення;
- смт Соснове Рівненського району — 2 074;
- смт Мізоч Рівненського району — 3 683;
- смт Рафалівка Вараського району — 3 278;
- смт Демидівка Дубенського району — 2 736;
- смт Смига Дубенського району — 3 015;
- смт Клесів Сарненського району — 4 624;
- смт Томашгород Сарненського району — 2 535;
- смт Степань Сарненського району — 4 073.
- смт Квасилів Рівненського району — 7 487;
- смт Млинів Дубенського району — 8 446;
- смт Клевань Рівненського району — 7 470;
- смт Зарічне Вараського району — 6 854;
- смт Рокитне Сарненського району — 7 143;
- смт Гоща Рівненського району — 5 121;
- смт Володимирець Вараського району — 8 699.
Після зміни статусу населених пунктів жителям не треба буде щось змінювати в документах.
В Україні 28 липня прийняли закон про зміну статусу населених пунктів. Він передбачає ліквідацію статусу "селище міського типу". Згідно зі змінами, 16 населених пунктів Рівненщини з лютого 2024 року змінять статус на селище. Перехідні положення закону передбачають такий підхід, уточнили Суспільному у пресслужбі обласної адміністрації.
У Рівному попрощалися із бійцем Максимом Карпенком
У Рівному на майдані Незалежності 6 листопада попрощалися з загиблим бійцем Максимом Карпенком.
На Рівненщині велосипедист, якого оштрафували за їзду п'яним на мопеді, виграв справу в апеляції
На Рівненщині велосипедист, на якого поліцейські склали протокол за начебто керування скутером напідпитку, виграв справу в апеляційному суді.
Про це 6 листопада 2023 року повідомили в Рівненському апеляційному суді. Інцидент стався у липні в Сарненському районі. Патрульні поліцейські у лісовому масиві на ґрунтовій дорозі зупинили чоловіка, який на велосипеді повертався додому з риболовлі. Йому повідомили, що він нещодавно втікав від них по селу на скутері. Оскільки велосипедист відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння, на нього склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Місцевий суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на рік. Велосипедист подав скаргу до апеляційного суду. Він наголошував, що їхав на велосипеді, а відмовився проходити освідування, оскільки на те не було жодних правових підстав. Апеляційний суд задовольнив скаргу чоловіка, оскільки відеозапис, який патрульні долучили до матеріалів справи, не підтверджував факт керування чоловіка скутером. На відео поліцейські на автомобілі переслідують у населеному пункті мопедиста, обличчя якого не видно. За твердженням суду, мопед мали б зупинити, натомість чоловік, на якого склали протокол, взагалі перебував біля велосипеда. Відтак Рівненський апеляційний суд став на бік скаржника і скасував постанову, а провадження у справі — закрив.
Не працюватимуть світлофори на перехресті біля автовокзалу
7 листопада з 8:00 до 19:00 у Рівному буде відключений світлофорний об'єкт на перехресті Київської — Д.Галицького — Захисників Маріуполя, повідомили у Facebook підприємства Міськсвітло. Це пов’язано із проведення технічних робіт та зміни режиму роботи світлофора.
“Просимо вас завчасно розпланувати маршрут та звернути увагу на новий режим роботи світлофорного об’єкта з 8 листопада 2023 року”, — йдеться в повідомленні.
Рух на ділянці регулюватимуть патрульні поліцейські, повідомили Суспільному у пресслужбі УПП області.
У Рівному чоловіка підозрюють у розбещенні дитини впродовж семи років
У Рівному судитимуть чоловіка за підозрою в розбещенні малолітньої дівчини та зберігання дитячої порнографії. За даними слідства, він це робив упродовж майже семи років. На той момент дитині було дев'ять років, а йому — 55.
"Він заманював дитину до себе додому та на роботу, ще проживаючи у Радивилівському районі, а продовжив розбещення уже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру. Дитина нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій з боку обвинуваченого", — повідомила речниця прокуратури Оксана Жужельська.
У лютому 2023 року під час обшуку правоохоронці знайшли в будинку чоловіка дитячу порнографію, яку він зберігав для себе. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.
На Рівненщині висадили дерева з Німеччини й Польщі. У чому суть проєкту
На Рівненщині висадили старі сорти фруктових дерев, які привезли із регіону Лужиці, що у Німеччині, та з Сілезії, що у Польщі. Надалі волонтери планують пересадити у себе в країнах дерева, які візьмуть із рівненської Смиги.
Про це розповів німецький волонтер Ронні Бьоме.
Волонтер Ронні Боме привіз дерева з Німеччини та Польщі. Ростимуть вони на території Смизького ліцею, учні якого висадили плодові у ґрунт. Привезли волонтери саджанці різних сортів яблунь, слив, груш та вишень.
"Нам у Viber групу класу кидали повідомлення, що будуть висаджувати дерева, приїдуть німці, щоб ми допомогли садити їм. Будемо кожного дня приходити, дивитися, чи вони тут є, чи не пропали", — розповіла учениця ліцею Божена Фаєвич.
Зі слів Ронні Бьоме, деякі фруктові саджанці привезли з Німецького регіону Лужиці:
"Там живуть етнічні групи, вони відчувають свою приналежність і спорідненість до України і також мають слов'янське коріння. Інша частина дерев приїхала з Польщі, з Вроцлава, де народився такий спільний україно-німецько-польський проєкт. Ідея в тому, щоб обмінятися деревами і відродити культурну спадщину. В майбутньому ми ще хочемо привести дерева з Чехії. А назад ми повеземо українські дерева, щоб посадити в цих трьох країнах".
Загалом біля ліцею висадили вісім плодових дерев.
"Ідея відродити нематеріальну культурну спадщину, старовинні дерева, які колись вирощували в українських краях. Це високорослі плодові дерева. Німецькі партнери прочитали історію про те, що саме радянська влада обкладала українських селян великими податками і вони змушені були їх вирубувати, знищувати, щоб не платити ці податки", — зазначила координаторка благодійного фонду "Рокада" Вікторія Костюк.
Загалом в Україну привезли два десятки саджанців. Решту планують висадити в Дніпропетровській області.
Реалізують проєкт "Нехай мир процвітає – історичні фруктові дерева для спільної різноманітної Європи" — Молодіжна рада Смизької громади, Агенція розвитку громад "Інтонація ЗМІН", БФ "Рокада" та міжнародні партнери й організації.
Помер скульптор Микола Сівак, автор кількох пам'ятників Рівного і фігур муз на органному залі
Помер скульптор, кераміст, живописець, член Нацспілки художників України Микола Сівак. Він — автор пам'ятників першій вчительці та Георгію Косміаді, скульптур на фасаді органного залу у Рівному та погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю в Березному. Миколі Сіваку було 70 років.
Про його смерть повідомила у Facebook 6 листопада рівнезнавиця Галина Данильчук: "Поляк з українським серцем, митець, який створював глибокі філософські образи, вчитель молодих і талановитих, які рушили дорогою мистецтва, неймовірно щирий у спілкуванні з усіма, хто переступав його поріг. Він був справжній. До останньої миті свого життя натхненно працював над створенням скульптур і полотен. Попри важку хворобу він не скиглив, не жалівся, не втрачав віри".
У Довіднику членів Національної спілки художників України зазначено, що Микола Сівак народився 22 травня 1953 року в Хмельницькому, закінчив Вижницьке державне училище прикладного та декоративного мистецтва та Львівський державний інститут прикладного і декоративного мистецтва.
З 1994 року – скульптор Художньо-виробничого комбінату в Рівному.
Перша персональна виставка Миколи Сівака відбулася у Львові в 1996 році. Його твори також експонували у Хмельницькому, Чернівцях, Рівному, Вижниці, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську. Його роботи зберігаються в приватних колекціях Італії, Франції, Польщі, Канади, Австралії. У 2017 році — лавреат міської мистецької премії імені Георгія Косміаді.
Микола Сівак — автор пам’ятників Олесю Берднику у Трипіллі Київської області, пам’ятного знака "2000-ліття Різдва Христового" в Луцьку, Бульбі-Боровцю у Березному, воїнам-афганцям, першій вчительці, Георгію Косміаді у Рівному.
У 2018 році у виставковій залі спілки художників у Рівному організували персональну виставку до 65-річчя Миколи Сівака. Вона вмістила пластичний живопис, бронзову скульптуру й кераміку.
Оновлений прогноз погоди на 7 листопада
7 листопада на Рівненщині, за даними обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області: вночі — 3-8º тепла, вдень — 10-15º тепла; в Рівному: вночі — 4-6º тепла, вдень — 13-15º тепла.
На Рівненщині виявили сказ у домашнього кота: у двох громадах ввели карантинні обмеження
У Гощанській громаді Рівненщини зафіксували сказ у домашнього кота, який вкусив свою власницю. У Гощанській та Бабинській громадах ввели карантинні обмеження.
Про це 6 листопада повідомили у районному управлінні Держпродспоживслужби.
Інцидент стався у селі Горбів. Місцева жителька повідомила ветеринара про укус 24 жовтня.
"За домовленістю з власницею, кота закрили в ізольоване приміщення під нагляд, з постійною інформацією в телефонному режимі про стан та поведінку тварини. На день огляду кіт мав пригнічений стан, відмовлявся від їжі та води, спостерігалася хитка хода. Надмірної агресії, слинотечі, неадекватної поведінки не спостерігали", — йдеться у повідомлені.
28 жовтня жінка повідомила про смерть тварини. Дослідження підтвердило сказ.
З 31 жовтня у низці сіл Гощанської та Бабинської громади ввели карантинні обмеження:
- у селі Дроздів, Микулин, Тучин, Ючин, Полівці, Малинівка, Воскодави Гощанської селищної ради;
- у селі Мнишин, Подоляни та Рясники Бабинської сільської ради;
- польові мисливські угіддя Гощанської РО УТМР.
Допоки карантинні обмеження не знімуть, з цих територій заборонено вивозити собак, котів та диких тварин. Наразі проводять заходи з ліквідації поширення хвороби, зазначили в районному управлінні.
Контактних з хворим котом людей направили до медзакладу, аби визначити необхідність призначення антирабічного лікування.