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Після двох років реконструкції у Вінниці відновили рух транспорту по вулиці Батозькій
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Після двох років реконструкції у Вінниці відновили рух транспорту по вулиці Батозькій

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Після двох років реконструкції у Вінниці відновили рух транспорту по вулиці Батозькій
Відновлення руху приватного та громадського транспорту по вул. Батозькій. Фото: Суспільне Вінниця

В понеділок, 6 листопада, у Вінниці відновили рух приватного та громадського транспорту по вулиці Батозькій, від перехрестя із вулицею Академіка Янгеля до проспекту Коцюбинського. Ремонтні роботи там розпочали у листопаді 2021-го, після початку повномасштабного вторгнення – призупинили на півтора місяці.

Колії на ділянці від проспекту Коцюбинського до вулиці Академіка Янгеля прокладені за технологією "оксамитового шляху", розповів заступник директора підрядної організації Василь Купринюк.

"Дорога була розширена, дві смуги в одну та іншу сторону. Вело- та пішохідні доріжки, зелена зона, тролейбусні й трамвайні зупинки. Також висаджені дерева, канадські клени", — розповів Василь Купринюк.

Реконструкція вулиці
Фото: Суспільне Вінниця

Водійка трамвая №1 сполученням "Електромережа — Залізничний вокзал" Марина Посвятенко каже, що вранці пасажирів мало, бо ще не всі знають, що рух цією ділянкою відновлено.

Під час ремонту кінцевою зупинкою громадського транспорту була "Муніципальний ринок". Тепер знову "Залізничний вокзал".

"Ще не всі знають про відновлення руху приватного та громадського транспорту. Багато людей запитували, коли відновлять. Цей напрямок дуже насичений, багато людей їдуть на ринок", — розповіла водійка трамвая Марина Посвятенко.

Після реконструкції та заміни колій їздити стало краще, зазначила водійка.

Реконструкція вулиці
Фото: Суспільне Вінниця

"Дуже зручно для людей, яким важко ходити. Я після операції хочу на базар, то я ж не буду торби нести, а тут на кінцевій сяду, то добре", — зазначила вінничанка Зіна Грицюк.

Реконструкція вулиці
Фото: Суспільне Вінниця

По вул. Батозькій пролягають три трамвайних маршрути №1, 4 та 6. Після капремонту кількість одиниць громадського транспорту на цих маршрутах збільшили, розповів начальник відділу експлуатації транспортної компанії Микола Заверуха.

"На 5 одиниць громадського транспорту стало більше на цьому маршруті: три у напрямку "Барське Шосе" та по одному на "Вишеньку" та "Електромережу". Розклад руху є на зупинках, на інформаційному табло, в онлайн системі чи на сайті", — пояснив Заверуха.

Реконструкція вулиці
Фото: Суспільне Вінниця

Місцева жителька Олена Михайлівна проживає поруч із залізничним вокзалом. Каже, що завершення реконструкції чекала з нетерпінням, бо добиратися в інший кінець міста було незручно.

"Я сідала у тролейбус, пересідала на інший транспорт, переходила через дорогу. А зараз краса", розповіла вінничанка.

Реконструкція вулиці
Фото: Суспільне Вінниця

Щодо недоліків, водійка трамвая першого маршруту Галина Ткачук каже, що пішохідний перехід нанесли одразу за поворотом. За таких умов розгледіти пішохода важко.

"При виїзді із залізничного вокзалу на вулицю Батозька пішохідний перехід не правильно намальований. Я виїжджаю і треба дивитися на автівки, а тут ще люди біжать. Тому це важко дуже. Хоч би трішки за поворотом зробили", — зазначила водійка трамвая.

Ділянка, на якій проводять ремонт, має довжину близько 600 метрів. Роботи по вул. Батозькій триватимуть ще кілька днів, каже заступник директора підрядної організації Василь Купринюк.

Реконструкція вулиці
Фото: Суспільне Вінниця

Що відомо про реконструкцію вулиці Батозької

Тендерну реконструкцію вулиці Батозької на ділянці від проспекту Коцюбинського до вулиці Академіка Янгеля міський департамент комунального господарства та благоустрою оголосив 23 липня 2021 року.

Вартість робіт склала майже 180 мільйонів гривень.

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