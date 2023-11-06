У місті Хуст під час пожежі згоріло 8 тонн сіна.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС Закарпаття.

Про пожежу повідомила власниця згорілого сіна.

Фото: ДСНС

"Жінка кинулась рятувати худобу з хліва, оскільки через сильний вітер вогонь становив для нього загрозу. Невдовзі на місці події працювали місцеві вогнеборці. Щоб захистити хлів та загасити сіно бійцям ДСНС знадобилося 2 години", — йдеться у публікації.

Фото: ДСНС

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